La Spagna reintroduce temporaneamente i controlli alle frontiere per chi viaggia dall’Italia

AgenPress. Il governo spagnolo ha annunciato stasera il ripristino dei controlli alle frontiere negli aeroporti e nei porti del Paese per i viaggiatori provenienti dall’Italia, in risposta a misure analoghe adottate da Roma dopo l’arrivo in massa di migranti irregolari a Ceuta.

Secondo il Ministero dell’Interno spagnolo, verranno effettuati controlli sui passaporti e sui visti dei passeggeri italiani, nonché dei visitatori provenienti da altri Paesi che arrivano in Spagna passando per l’Italia, “a causa della continua pressione migratoria” che l’Italia sta affrontando.

Le misure sono di natura temporanea. Entreranno oggi, ora locale e dureranno fino al 7 settembre.

L’Italia ha sospeso temporaneamente l’applicazione dell’accordo di Schengen ai cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto. In mattinata, il governo italiano ha dichiarato che non rivedrà tale decisione “finché non saranno esclusi i rischi terroristici e per la sicurezza nazionale”.