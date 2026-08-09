Claudia Conte presenta in Calabria il romanzo civile Dove nascono i silenzi: doppio appuntamento a Belmonte Calabro e Soverato. Due incontri per riflettere su fragilità familiari, disagio giovanile e valore dell’ascolto attraverso il nuovo libro della giornalista e scrittrice Claudia Conte.

La Calabria si prepara ad accogliere Claudia Conte, giornalista, scrittrice e Portavoce nazionale di Uguali per i Figli ETS, protagonista di due appuntamenti dedicati alla presentazione del suo nuovo romanzo civile Dove nascono i silenzi.

Il primo incontro si terrà domenica 9 agosto, alle ore 19.00, presso il Lido Amami di Belmonte Calabro, nell’ambito della rassegna promossa dall’associazione Arte e Bellezza. Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Belmonte Calabro, Roberto Veltri, e del Presidente dell’associazione Arte e Bellezza, Filippo Verre.

Interverrà inoltre Luca Caruso, diplomatico e Console associato di Scienze Diplomatiche, mentre a dialogare con l’autrice saranno Maria Francesca Pulice, esperta in comunicazione e docente di Letteratura Italiana, e Augusta Regasto, docente, formatrice e tutor per l’orientamento, l’inclusione, l’educazione alle relazioni e la parità di genere. L’incontro sarà impreziosito dagli intermezzi musicali a cura di Ruben Perugino.

Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 12 agosto, alle ore 19.00, al Teatro del Mare, sul Lungomare Antonino Calabretta di Soverato, nell’ambito di un’iniziativa promossa dal Comune di Soverato in collaborazione con Uguali per i Figli ETS.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Sindaco Daniele Vacca e del Vicesindaco Emanuele Amoruso. Seguirà l’intervento del Segretario Generale di Uguali per i Figli ETS, Mauro Sica, mentre a dialogare con l’autrice sarà la giornalista Oldani Mesoraca.

Entrambi gli appuntamenti rappresentano un’importante occasione di confronto pubblico su alcuni dei temi più urgenti del nostro tempo: il disagio giovanile, le fragilità familiari, la responsabilità educativa degli adulti e la necessità di costruire una vera cultura dell’ascolto.

Nel romanzo, Claudia Conte accompagna il lettore all’interno della quotidianità di una famiglia apparentemente serena, facendo emergere, attraverso una narrazione intensa e coinvolgente, le incomprensioni, i silenzi, le forme di controllo e le ferite invisibili che possono segnare profondamente la crescita di un figlio. Una storia che diventa occasione per riflettere su quanto spesso il disagio si consumi nel silenzio e su quanto sia fondamentale riconoscerne i segnali prima che sia troppo tardi.

Più che un’opera narrativa, Dove nascono i silenzi è un invito a interrogarsi sul ruolo della famiglia, della scuola e dell’intera comunità educante nella prevenzione dell’isolamento, della violenza psicologica e delle nuove forme di fragilità che coinvolgono bambini e adolescenti. Un libro che invita a rompere il muro dell’incomunicabilità, restituendo centralità al dialogo, all’empatia e alla responsabilità condivisa.

Pubblicato nel 2026, il volume è stato realizzato con il coordinamento scientifico-editoriale di Francesca Grisot, la consulenza del CREAaps – Centro Ricerche EtnoAntropologiche APS e la collaborazione dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile. La prefazione è firmata dal giornalista Maurizio Belpietro, che ne evidenzia il valore civile e la capacità di trasformare una vicenda privata in una riflessione che riguarda l’intera società.

Le due tappe calabresi assumono un significato particolare anche alla luce dell’impegno di Claudia Conte come Portavoce nazionale di Uguali per i Figli ETS, associazione impegnata nella tutela dei minori, nella promozione della responsabilità genitoriale e nella diffusione di una cultura fondata sulla prevenzione, sull’ascolto e sul benessere delle nuove generazioni.

Attraverso questi incontri, Dove nascono i silenzi esce dalle pagine del libro per diventare occasione di dialogo con il pubblico, confermando la volontà di fare della cultura uno strumento di sensibilizzazione e di crescita civile. Due appuntamenti che offriranno ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con l’autrice su temi che riguardano da vicino famiglie, educatori, istituzioni e giovani, nella convinzione che proprio dall’ascolto possano nascere comunità più consapevoli, inclusive e capaci di prevenire il disagio.