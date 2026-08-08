Attacco russo notturno contro Kiev provoca 4 morti e 7 feriti

AgenPress. Stanotte La Russia ha lanciato un attacco contro Kiev e la regione circostante, uccidendo quattro persone, tra cui un bambino, e ferendone altre sette, secondo quanto riportato dalle autorità locali.

Tra i feriti ci sarebbe anche un bambino. La regione è stata colpita da numerosi attacchi aerei durante la primavera e l’estate, poiché la grave carenza di sistemi di difesa aerea lascia la capitale esposta ai missili balistici russi .

L’attacco ha danneggiato un edificio residenziale, alcune auto e degli annessi nel quartiere di Brovary, e ha provocato anche un incendio in un edificio non residenziale. Le squadre di emergenza continuano a lavorare nei luoghi colpiti.

L’ultimo attacco a Brovary, un sobborgo a est di Kiev, giunge mentre la comunità è ancora sotto shock per il massiccio bombardamento russo che ha causato la morte di otto persone su una banchina ferroviaria. L’attacco ha rappresentato uno dei bombardamenti russi più intensi a Brovary dall’inizio della guerra.