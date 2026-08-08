In Inghilterra, nel periodo 2024-2025, sono state smaltite 3.400 tonnellate di medicinali parzialmente utilizzati

AgenPress. La National Pharmaceutical Association (NPA) ha annunciato che i farmaci inutilizzati gettati via in Inghilterra in un solo anno basterebbero a riempire 75 piscine.

Questa associazione stima che nel periodo 2024-2025 in Inghilterra siano state smaltite 3.400 tonnellate di medicinali parzialmente utilizzati.

L’NPA, che ha analizzato i dati delle agenzie sanitarie locali, stima inoltre che i farmaci non utilizzati costino al Servizio Sanitario Nazionale (NHS) almeno 480 milioni di sterline all’anno.

“I farmaci non utilizzati costano ogni anno al Servizio Sanitario Nazionale somme considerevoli che potrebbero essere investite in servizi migliori per i pazienti”, ha dichiarato Olivier Picard, presidente della National Pharmaceutical Association.

“Inoltre, lo smaltimento improprio dei farmaci può avere conseguenze ambientali e sanitarie, e possiamo fare molto di più per affrontare questo problema crescente.”

“Quando un medicinale esce dalla farmacia, anche se non è stato utilizzato e non è stato aperto, deve essere gettato via, quindi è importante che i pazienti prendano solo medicinali di cui sono sicuri di aver bisogno”, ha sottolineato.

La NPA, che rappresenta 6.000 farmacie indipendenti in Gran Bretagna, ha invitato i pazienti con molte prescrizioni ripetute a sottoporsi a controlli più frequenti, in modo da poter individuare i farmaci non più necessari. Ha inoltre esortato le persone a evitare di ordinare farmaci in eccesso e a richiedere la ripetizione della ricetta solo quando necessario.

“Invitiamo i pazienti a richiedere farmaci solo se ne hanno realmente bisogno, quando ordinano ricette ripetibili”, ha aggiunto Picard.

“Se un paziente ha dubbi sui propri farmaci, dovrebbe parlarne con il farmacista, che potrà aiutarlo a trarre il massimo beneficio dalla terapia”, ha aggiunto.

Commentando la questione, la dottoressa Rasha Abdelsalam Elsenawi, docente senior di medicina post-laurea presso l’Università dell’Hertfordshire, ha affermato: “Lo spreco di farmaci non è solo un problema economico e ambientale, ma anche un problema di sicurezza dei pazienti e di resistenza agli antibiotici.

“Spesso, gli antibiotici avanzati e conservati in casa vengono assunti in seguito senza consultare un medico, alimentando così la resistenza antimicrobica, una delle maggiori minacce per la medicina moderna”, ha osservato.

“Revisioni periodiche delle terapie farmacologiche e la prescrizione dei soli farmaci necessari tutelano i pazienti, il Servizio Sanitario Nazionale e l’ambiente”, ha sottolineato.