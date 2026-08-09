AgenPress. Il cancro dell’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è diffuso, con metastasi “alle ossa e in altre parti del corpo”, ha dichiarato suo figlio Hunter in un’intervista alla BBC, descrivendo la condizione come “molto dolorosa” e “molto debilitante”.

Biden, 83 anni, ha rivelato nel maggio 2025, quattro mesi dopo aver lasciato la Casa Bianca, di aver ricevuto una diagnosi di cancro alla prostata “aggressivo” con metastasi ossee.

“Il cancro si è diffuso, ha metastatizzato alle ossa e in altre parti del corpo”, ha dichiarato Hunter Biden. La situazione “è molto dolorosa, è molto debilitante sotto molti aspetti”, ha affermato il figlio del 46° presidente degli Stati Uniti (2021-2025), visibilmente turbato. “È davvero difficile e triste”, ha aggiunto.

Joe Biden ha deciso di non ricandidarsi nel 2024 a causa di problemi di salute. La sua vicepresidente, Kamala Harris, è stata infine sconfitta da Donald Trump.

Joe Biden si è sottoposto a radioterapia e terapia ormonale da quando gli è stato diagnosticato il cancro. Il mese scorso, in vista dell’uscita di un libro sulla sua presidenza, Biden ha affermato che le sue cure stavano procedendo “davvero bene”.