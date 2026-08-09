Israele respinge il piano in 15 punti di Trump per Gaza

AgenPress. Israele ha respinto il piano in 15 punti per Gaza proposto dal Consiglio per la Pace del presidente statunitense Donald Trump e non si ritirerà finché Hamas non si sarà completamente disarmato, ha dichiarato oggi il primo ministro Benjamin Netanyahu.

Trump ha annunciato il mese scorso che c’era stata una svolta nel suo piano per porre fine alla guerra, concordato sia da Israele che da Hamas l’anno scorso e iniziato con il cessate il fuoco.

Israele ha continuato a effettuare attacchi su Gaza da quando ha accettato il cessate il fuoco lo scorso ottobre.

Trump ha affermato che Hamas, che ha governato Gaza per quasi due decenni prima di sferrare l’attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele che ha scatenato la guerra di Gaza, aveva accettato di deporre le armi.