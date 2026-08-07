Le decisioni che riguardano il territorio incidono profondamente sulla qualità della vita delle comunità e sul rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Per questo motivo, la conoscenza delle regole, la competenza amministrativa e il senso di responsabilità pubblica rappresentano strumenti essenziali per chi è chiamato a governare processi complessi e delicati

AgenPress. In questa prospettiva si inserisce il nuovo volume del Consigliere di Stato Antonella Manzione, Edilizia e governo del territorio, edito da Promo Formazione, con la prefazione del professor Bernardo Giorgio Mattarella, Professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS Guido Carli, e la postfazione del Consigliere del T.A.R. per il Lazio Alfredo Storto, attualmente Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Un’opera che offre un’analisi sistematica e approfondita di una materia complessa del diritto amministrativo, contribuendo al tempo stesso alla diffusione di una cultura della responsabilità e della buona amministrazione, in piena sintonia con il percorso promosso dalla Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per la valorizzazione dell’etica costituzionale del servizio pubblico.

Nell’ambito del percorso formativo nazionale sull’etica costituzionale del servizio pubblico, avviato il 25 marzo 2026 dalla Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, particolare rilievo assume il contributo di coloro che, attraverso il proprio impegno professionale e scientifico, traducono i principi di legalità, trasparenza, responsabilità, imparzialità e spirito di servizio in concreta azione pubblica.

Tra questi vi è Antonella Manzione, Consigliere di Stato e membro della Fondazione Insigniti OMRI, che ha partecipato a questo percorso insieme agli altri componenti del Comitato consultivo per la promozione della cultura dell’etica costituzionale del servizio pubblico.

Il volume Edilizia e governo del territorio rappresenta un contributo di particolare rilievo alla formazione di una cultura amministrativa fondata sulla competenza, sulla responsabilità e sulla corretta applicazione delle regole. Un’opera che non si limita ad analizzare una complessa materia giuridica, ma fornisce strumenti di conoscenza a quanti, nelle istituzioni e nelle professioni, sono chiamati ad assumere decisioni nell’interesse della collettività.

Il volume affronta uno dei settori più complessi e delicati del diritto amministrativo: quello dell’edilizia e del governo del territorio, ambito nel quale si intrecciano interessi pubblici fondamentali, diritti dei cittadini, sviluppo economico, tutela dell’ambiente, sicurezza e qualità della pianificazione urbana.

Si tratta di un manuale sistematico e aggiornato sul Testo Unico dell’Edilizia e sulla normativa più recente, che offre un quadro organico dei principi generali, dei titoli abilitativi, delle diverse tipologie di intervento e delle responsabilità che coinvolgono amministrazioni pubbliche, tecnici, professionisti e cittadini.

La complessità della materia viene affrontata attraverso un metodo rigoroso e sistematico, orientato alla chiarezza, capace di guidare il lettore nell’intreccio tra legislazione statale e regionale, orientamenti giurisprudenziali e prassi amministrative, restituendo un quadro unitario di una disciplina caratterizzata da una continua evoluzione.

A confermare il valore dell’opera contribuisce anche la prefazione di Bernardo Giorgio Mattarella, che evidenzia come il diritto dell’edilizia costituisca uno dei campi più complessi dell’ordinamento, nel quale si intrecciano fonti normative di diverso livello, competenze amministrative, interessi pubblici e privati e una continua evoluzione della disciplina.

Proprio per questo, osserva Mattarella, padroneggiare una materia tanto articolata richiede non soltanto solide competenze giuridiche, ma anche una profonda conoscenza dell’attività amministrativa e della concreta applicazione delle norme. Sono qualità che Antonella Manzione mette a frutto offrendo un quadro rigoroso, organico e di immediata utilità per quanti operano nelle istituzioni, nelle professioni e nelle amministrazioni pubbliche.

La struttura sistematica dell’opera, arricchita da schemi, casi pratici, sintesi introduttive e continui richiami alla giurisprudenza e alla prassi amministrativa, testimonia la volontà di accompagnare il lettore nell’interpretazione delle norme e nella loro corretta applicazione, facendo della conoscenza uno strumento concreto di buona amministrazione.

Come evidenziato nella postfazione dal Consigliere del T.A.R. per il Lazio Alfredo Storto, il valore dell’opera risiede nella capacità di organizzare una materia estremamente articolata, rendendone leggibili principi, istituti e connessioni senza mai ridurne la profondità scientifica. La conoscenza, quando viene strutturata e resa accessibile, diventa infatti uno strumento essenziale per orientare decisioni pubbliche più consapevoli e responsabili.

Il governo del territorio rappresenta oggi una delle sfide più significative per le istituzioni. Ogni scelta urbanistica, ogni intervento edilizio, ogni procedimento amministrativo incide sulla vita delle comunità e sul rapporto di fiducia tra cittadini e pubblica amministrazione.

Per questa ragione, il volume di Antonella Manzione assume anche un valore civile: promuovere una cultura amministrativa fondata sulla competenza, sulla responsabilità e sul rispetto delle regole significa contribuire alla costruzione di istituzioni più efficaci e più vicine ai cittadini.

È questo il punto di incontro con le finalità della Fondazione Insigniti OMRI. La cultura del merito, alla base dell’onorificenza della Repubblica, non si esaurisce nel riconoscimento dei risultati raggiunti, ma richiama il dovere di mettere conoscenze ed esperienze al servizio della collettività.

L’esperienza professionale di Antonella Manzione, maturata ai vertici della pubblica amministrazione e oggi nella magistratura amministrativa, trova in quest’opera una sintesi significativa: offrire strumenti di orientamento e conoscenza a quanti sono chiamati ad assumere decisioni che incidono sul territorio e sul futuro delle comunità.

Un contributo scientifico e culturale che la Fondazione Insigniti OMRI guarda con particolare attenzione, nella convinzione che la qualità delle istituzioni passi anche dalla qualità delle competenze che esse sanno esprimere e diffondere.

Investire nella conoscenza significa rafforzare le istituzioni. E rafforzare le istituzioni significa tutelare i valori della Repubblica.

* Lo scrive il Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, sul sito ufficiale della Fondazione.