Unc: taglio accise insufficiente, dimenticata benzina

AgenPress. “Taglio insufficiente e inadeguato rispetto all’emergenza carburanti” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Il Governo si è limitato a prorogare il taglio delle accise sul gasolio di 14 centesimi, 17,08 con l’Iva al 22%. Vuol dire che il gasolio continuerà a viaggiare a quasi 2,2 in autostrada, oggi siamo a 2,173 euro, e a 2,1 euro nella rete stradale, traguardo raggiunto proprio oggi” prosegue Dona.

“Dimenticata ancora una volta la benzina che oggi si vende sulla soglia dei 2 euro nella rete stradale, 1,999. Non si capisce perché non hanno aumentato le accise sulle sigarette, visto che le avevano giù tassate in questa Legge di Bilancio” conclude Dona.

Tabella n. 1:

CARBURANTE Prezzo del 27 luglio (in euro) Prezzo del 4 agosto (in euro) Differenza in cent Differenza per un pieno di 50 litri (in euro) Gasolio autostrade 2,255 2.173 -8,2 -4,10 Benzina autostrade 2,071 2.084 1,3 0,65 Gasolio strade 2,185 2,100 -8,50 -4,25 Benzina strade 1,982 1,999 1,70 0,85

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit