Von der Leyen sente Zelensky: “Sostengo la richiesta di un cessate il fuoco”

AgenPress. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha riferito di aver avuto un «buon colloquio» con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadendo il proprio sostegno alla richiesta di un cessate il fuoco per proteggere le infrastrutture energetiche e le forniture alimentari.

«Ho sostenuto pienamente la richiesta del presidente Zelensky di un cessate il fuoco che protegga le forniture alimentari mondiali e le infrastrutture energetiche in Ucraina e Russia», ha dichiarato von der Leyen in una nota.

La posizione espressa dalla presidente della Commissione europea richiama l’importanza di tutelare le infrastrutture strategiche coinvolte nel conflitto e di salvaguardare la sicurezza alimentare internazionale. Le interruzioni delle forniture e i danni alle infrastrutture energetiche possono infatti avere conseguenze che vanno oltre i confini dei Paesi direttamente coinvolti nella guerra.

Il sostegno europeo alla proposta di Zelensky si inserisce nel quadro degli sforzi diplomatici per limitare gli effetti del conflitto e proteggere i servizi e le risorse essenziali. Resta da verificare quale seguito potrà avere la richiesta di cessate il fuoco e se sarà possibile raggiungere un’intesa tra le parti sulle condizioni per la sua attuazione.