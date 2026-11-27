AgenPress. “Giorgia Meloni fa bene a non firmare. Mi sembra francamente una posizione coerente: parliamo di aumenti che possono arrivare fino a 100mila euro a magistrato, mentre in questo Paese si invocano continuamente difficoltà economiche e caro vita”.

Lo ha dichiarato Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, intervenendo oggi a “Corrente alternata”, condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

“Rimango perplesso dal fatto che siano dei giudici a giudicare altri giudici per riconoscere aumenti agli stipendi dei magistrati. Ho la certezza che Giorgia Meloni faccia bene a non firmare” ha aggiunto Bignami.