L’atteso bollettino medico contenenti le notizie sulla salute di Papa Leone è giunto alle 21.53

AgenPress. L’atteso bollettino medico contenenti le notizie sulla salute di Papa Leone è giunto in serata alle 21.53, poco più di due ore dopo l’intervento di oggi pomeriggio

Nel bollettino diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede, il dottor Luigi Carbone, direttore della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, e il professor Margaritora comunicano che: “Nel pomeriggio di oggi il Santo Padre è stato sottoposto, come programmato, all’intervento di chirurgia toracica. Per rendere l’intervento radicale, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. L’esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un’adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami pre-operatori”.

“Il Santo Padre – informa ancora la nota – è stato in sala operatoria per circa 3 ore, la durata dell’intervento è stata di circa 90 minuti. L’intervento è riuscito e non ci sono state complicanze”. Dopo l’intervento, Leone XIV “si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al decimo piano”

A coadiuvare il professor Margaritora erano la professoressa Elisa Meacci, la dottoressa Maria Teresa Congedo e il dottor Leonardo Petracca Ciaravella. L’équipe anestesiologica era composta dal professor Massimo Antonelli e dai dottori Giovanni Punzo e Giuseppe Bello.