Leone XIV, intervento chirurgico concluso positivamente: asportato il lobo inferiore del polmone destro

L’operazione di chirurgia toracica è durata circa 90 minuti. L’esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma polmonare, già sospettato dagli accertamenti pre-operatori. Il Pontefice si è svegliato regolarmente ed è rientrato nella sua stanza al decimo piano

AgenPress. L’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Papa Francesco si è concluso positivamente. A riferirlo è il bollettino medico diffuso al termine dell’operazione, eseguita come programmato per trattare la patologia polmonare diagnosticata al Pontefice.

L’intervento di chirurgia toracica è durato circa 90 minuti. Nel corso dell’operazione, l’esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, una forma di tumore del polmone già sospettata sulla base degli esami effettuati prima dell’intervento.

Per garantire la radicalità dell’intervento, l’équipe medica ha proceduto all’asportazione del lobo inferiore del polmone destro, utilizzando una tecnica videoassistita, che consente di operare attraverso strumenti e sistemi di visualizzazione dedicati.

Le prime informazioni sulle condizioni del Santo Padre dopo l’intervento sono rassicuranti. Secondo quanto riportato nel bollettino medico, il Papa si è svegliato regolarmente al termine dell’operazione e, dopo un breve periodo di osservazione, è stato riaccompagnato nella sua stanza al decimo piano.

A fornire i dettagli dell’intervento sono stati il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, che hanno riferito gli esiti dell’operazione e le modalità con cui è stata eseguita.

La conferma dell’adenocarcinoma polmonare attraverso l’esame istologico estemporaneo rappresenta un elemento centrale del quadro clinico. La diagnosi, infatti, era già stata ipotizzata sulla base degli accertamenti pre-operatori ed è stata verificata durante la procedura chirurgica.

L’asportazione del lobo inferiore del polmone destro è stata effettuata con l’obiettivo di rendere radicale il trattamento chirurgico, secondo quanto indicato dai medici.

Conclusa l’operazione, l’attenzione si concentra ora sul decorso post-operatorio del Pontefice e sul monitoraggio delle sue condizioni di salute. Il risveglio regolare e il rientro in stanza dopo il periodo di osservazione costituiscono le prime indicazioni comunicate dall’équipe medica al termine dell’intervento.

Ulteriori aggiornamenti saranno fondamentali per comprendere l’evoluzione del quadro clinico e le successive tappe del percorso di recupero del Santo Padre.