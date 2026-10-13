Fratoianni: “Con gli alleati troveremo un accordo. Sì a patrimoniale sopra 5,4 milioni e legalizzazione droghe leggere”

AgenPress. “Su alcune questioni possiamo avere idee diverse sugli strumenti, ma troveremo una convergenza e un accordo. Nessuna forza politica può sottrarsi alla responsabilità di costruire un’unità che il nostro elettorato chiede a gran voce”.

Lo ha dichiarato Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, intervenendo oggi a “L’Attimo Fuggente”, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio.

Il leader di SI ha difeso la proposta di una patrimoniale sui grandi patrimoni: “In Italia ci sono 50mila persone, lo 0,1% della popolazione, che detengono un patrimonio netto personale superiore ai 5,4 milioni di euro. Chiediamo un contributo a chi ha grandissime ricchezze”. Fratoianni ha inoltre ribadito la necessità di superare il proibizionismo sulle droghe leggere: “Le politiche proibizioniste hanno drammaticamente fallito. La legalizzazione sarebbe anche la più straordinaria e colossale patrimoniale sulle mafie mai messa in campo in questo Paese”.

Quanto alle critiche di Libero alle proposte di Sinistra Italiana, Fratoianni ha commentato: “Dovremmo mandargli un mazzo di fiori. Chi si dichiara nostro avversario si dedica a un lavoro di comunicazione e propaganda per conto nostro. È un piacere”.