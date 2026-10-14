Caso Garlasco, scontro in tv tra Massimo Giletti e Marzio Capra. “Giletti lei è un deficiente”

Tensione a “Lo Stato delle Cose”, su Rai3, durante il confronto sul delitto di Garlasco. Al centro della discussione un appunto manoscritto relativo a un test sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi

AgenPress. Il caso Garlasco torna al centro del dibattito televisivo e accende gli animi nello studio di Lo Stato delle Cose, la trasmissione condotta da Massimo Giletti su Rai3. Protagonisti del confronto sono il giornalista e Marzio Capra, genetista e consulente della famiglia Poggi, chiamato a intervenire sugli elementi tecnici legati all’omicidio di Chiara Poggi.

Il momento più acceso arriva quando il conduttore mostra in diretta un appunto scritto a mano dall’allora capitano dei carabinieri Marino. Nel documento si fa riferimento a un test effettuato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, con un esito indicato come negativo.

Un passaggio che Giletti sottopone all’attenzione del consulente, chiedendo chiarimenti sul significato dell’annotazione.

Davanti al documento, il conduttore incalza il genetista con una domanda diretta: «Sono deficiente io a non capire che questo è negativo? O no?».

La risposta di Capra arriva senza giri di parole: «Sì, è deficiente».

Una battuta dai toni provocatori che provoca la reazione di Giletti, il quale risponde con un sorriso, mentre il confronto si concentra sul significato del risultato riportato nell’appunto.

L’episodio diventa così uno dei momenti più vivaci della puntata, nella quale il caso Garlasco occupa ampio spazio e gli elementi scientifici e investigativi tornano a essere oggetto di discussione.

Al centro della polemica c’è l’interpretazione dell’esito negativo del test citato nel documento. Per comprendere il valore dell’annotazione, tuttavia, è necessario distinguere tra quanto riportato nell’appunto e le conclusioni che possono essere tratte sul piano investigativo.

Un risultato negativo, infatti, deve essere valutato alla luce del tipo di esame effettuato, del materiale analizzato e della specifica domanda a cui l’accertamento intendeva rispondere. Senza ulteriori dettagli tecnici, la sola annotazione non consente di stabilire automaticamente quali conseguenze abbia avuto il test per la ricostruzione dei fatti.

Il botta e risposta tra Giletti e Capra riporta quindi l’attenzione su uno degli aspetti più delicati del caso: la lettura delle prove e il modo in cui vengono presentate e interpretate nel dibattito pubblico.

La discussione televisiva si inserisce nel più ampio confronto sul delitto di Chiara Poggi, un caso che continua a suscitare interesse e interrogativi. Ma, al di là delle schermaglie in studio, resta fondamentale distinguere le battute pronunciate in diretta dai dati tecnici e dagli elementi investigativi necessari per valutare correttamente ogni singolo accertamento.