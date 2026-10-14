Francia, continua la protesta degli studenti: migliaia di arresti, feriti, auto scuole incendiate

AgenPress. La mobilitazione studentesca continua in Francia, dove si registrano migliaia di arresti, centinaia di feriti e diversi incendi negli istituti scolastici. Le manifestazioni, iniziate a metà settembre al liceo Saint-Exupéry di Créteil, nella periferia sud-orientale di Parigi, si sono progressivamente estese, dando vita a una protesta segnata da momenti di tensione tra studenti e forze dell’ordine.

Sebbene la maggior parte dei manifestanti partecipi pacificamente alle iniziative di protesta, in diverse occasioni si sono verificati episodi di violenza nelle strade della capitale francese. Tra gli incidenti segnalati figurano il lancio di fuochi d’artificio contro la polizia e il ricorso ai gas lacrimogeni da parte delle forze dell’ordine per disperdere i gruppi di studenti.

Il bilancio comprende migliaia di arresti e centinaia di feriti, tra cui anche membri del personale scolastico. A preoccupare sono inoltre gli incendi che hanno coinvolto alcuni edifici scolastici, episodi che aggravano il clima di tensione e alimentano il dibattito sulla sicurezza negli istituti.

La scelta del liceo Saint-Exupéry di Créteil come punto di partenza della mobilitazione ha portato l’attenzione sulle scuole e sul ruolo degli studenti nella protesta. Con il protrarsi delle manifestazioni, la situazione è diventata sempre più complessa, coinvolgendo non soltanto i giovani scesi in strada, ma anche insegnanti, personale scolastico e forze di sicurezza.

La presenza di numerosi partecipanti pacifici, accanto a gruppi coinvolti negli scontri, rende necessario distinguere le diverse forme di partecipazione alla mobilitazione, evitando di attribuire a tutti i manifestanti la responsabilità degli episodi violenti.

Mentre le proteste proseguono, restano centrali le questioni relative alla gestione dell’ordine pubblico, alla tutela degli studenti e del personale scolastico e alle ragioni che hanno dato origine alla mobilitazione.

Per comprendere pienamente la portata degli eventi sarà importante chiarire le richieste dei manifestanti, verificare i dati relativi agli arresti e ai feriti e ricostruire le circostanze degli incidenti.

La Francia si trova così ad affrontare una fase di forte tensione attorno al mondo scolastico, nella quale il diritto a manifestare, la sicurezza delle persone e la protezione degli edifici pubblici rappresentano temi fondamentali del confronto.