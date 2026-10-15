Previsioni Meteo del 16 Ottobre 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 16 Ottobre 2026.

AL NORD – Tempo stabile sulle regioni settentrionali sia al mattino che al pomeriggio, con cieli soleggiati o con qualche velatura in transito. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità medio-alta in transito e maggiori spazi di sereno al Nord-Ovest.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli velati. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio possibile qualche piovasco sulla Calabria, soleggiato sulle altre regioni. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature minime e massime stabili o in generale lieve rialzo su tutta la Penisola.