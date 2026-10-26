Valerio Pagnoni: (Coordinatore Regionale Lombardia Cristiano Riformisti): lanciamo l’iniziativa solidale “Un dolcetto per i poveri”

AgenPress. In occasione delle prossime ricorrenze 1 e 2 novembre, anticipate dalla festa laica di Halloween che porta gioia e divertimento ai più piccoli, il Movimento dei Cristiano Riformisti desidera richiamare l’attenzione di tutti i cittadini sui valori fondanti di fratellanza e solidarietà che da sempre ispirano la nostra azione politica e sociale, orientata in particolare modo verso i segmenti più fragili della popolazione.

Per coniugare lo spirito della festa con il dovere morale della condivisione, il Movimento lancia uﬃcialmente l’appello intitolato “ UN DOLCETTO PER I POVERI”, introducendo una formula di solidarietà concreta sul modello del celebre “caﬀè sospeso” napoletano.

Con questo motto, i Cristiano Riformisti invitano calorosamente i propri iscritti, i simpatizzanti e l’intera cittadinanza a compiere un piccolo ma significativo gesto: oﬀrire, nelle giornate 1 e 2 novembre, il corrispettivo economico della prima colazione a una persona indigente. L’appello è esteso anche ai titolari dei bar e dei locali pubblici, aﬃnché aderiscano all’iniziativa permettendo ai clienti di lasciare una “colazione sospesa” da destinare a chi non può permettersela.

Rinunciare simbolicamente al costo di un caﬀè e una pasta per donarlo a chi ha più

bisogno è un modo per tendere la mano agli ultimi, tenendo fede ai valori cristiani e riformisti che ci guidano”.