Sicurezza sul lavoro, la FNCF aderisce al protocollo Conflavoro contro gli attestati falsi

AgenPress. Si allarga la rete promossa da Conflavoro contro gli “attestifici” e la formazione fantasma in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Al protocollo già sottoscritto con ATISL-Confsal, ANMIL e Confsal in occasione del Festival del Lavoro aderisce ora la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF), presieduta da Nausicaa Orlandi. L’obiettivo condiviso è contrastare corsi mai svolti, impiego di docenti privi dei requisiti previsti e rilascio di attestati falsi, promuovendo la tracciabilità dei percorsi, la verifica dei requisiti dei formatori e la qualità della formazione.

“I Chimici e i Fisici contribuiscono alla prevenzione in diversi ambiti: nelle imprese, come RSPP, HSE Manager e consulenti; negli enti di vigilanza e controllo; negli organismi che svolgono attività di ricerca e prevenzione, come l’INAIL”, dichiara Nausicaa Orlandi, presidente della FNCF. “Questa presenza consente di mettere in relazione le esigenze concrete dei luoghi di lavoro con le conoscenze scientifiche, l’esperienza del controllo e lo sviluppo di metodi e strumenti di prevenzione. Il loro contributo è particolarmente rilevante per i rischi derivanti dagli agenti chimici e fisici, spesso non immediatamente percepibili e che richiedono competenze specialistiche per essere individuati, misurati e valutati correttamente. Con l’adesione al protocollo intendiamo contribuire al contrasto degli attestati falsi e dei percorsi formativi fittizi, sostenendo una formazione effettiva e verificabile, a tutela della salute dei lavoratori e delle imprese che operano nel rispetto delle regole”.

“Fermare gli attestati falsi significa difendere insieme i lavoratori, che hanno diritto a una formazione reale, e le imprese sane, che non possono competere con chi compra un pezzo di carta”, dichiara Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro. “Chi rispetta le regole non può essere lasciato solo, chi le aggira va isolato. Per questo voglio ringraziare la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e la presidente Nausicaa Orlandi: la scelta di aderire al protocollo aggiunge al nostro impegno competenze scientifiche certificate e rafforza un sistema in cui ogni attestato deve corrispondere a un percorso effettivamente svolto. È così che la sicurezza smette di essere un timbro e torna a essere una garanzia”.