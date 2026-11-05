Speedline: presentato al Mimit il preliminare di vendita a Sigit, closing dell’operazione il 27 novembre

AgenPress. Presentato al Mimit il contratto preliminare per la vendita a Sigit di Speedline, storico marchio veneto di interesse nazionale specializzato nella produzione di cerchi in lega di alta gamma. Il closing dell’operazione è previsto il 27 novembre a Santa Maria di Sala, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, dei vertici di Sigit, delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori.

Il piano industriale di Sigit, gruppo torinese riconosciuto come marchio storico di interesse nazionale e partecipato dal fondo sovrano dell’Oman, prevede investimenti per ammodernare gli impianti, automatizzare i processi e introdurre nuove tecnologie produttive. Sono previsti anche interventi di efficientamento energetico e produttivo, con l’obiettivo di rafforzare la competitività dello stabilimento e consolidarne il posizionamento nel segmento dei cerchi in lega di alta gamma.

Sul fronte occupazionale, è previsto il trasferimento di tutti i 202 dipendenti attualmente in forza, rispetto ai 161 inizialmente indicati, con la salvaguardia delle relative professionalità. Ammortizzatori sociali, formazione e riqualificazione accompagneranno la riorganizzazione.

L’operazione punta a creare un campione industriale italiano competitivo sui mercati globali, integrando le competenze delle due aziende, valorizzando il know-how nazionale e rafforzando l’efficienza produttiva e la filiera automotive. L’obiettivo è mantenere in Italia produzione, tecnologie e professionalità strategiche.

Il caso Speedline si aggiunge alle altre vertenze complesse portate a positiva soluzione nel corso della legislatura. Tra queste, La Perla, con la cessione a La Perla Atelier di Luxury Holding LLC e la tutela delle competenze produttive del marchio; Fimer, con l’assegnazione del compendio aziendale a MA Solar Italy Limited, società del gruppo McLaren Applied; e Fondazione Santa Lucia IRCCS, con il percorso di cessione del complesso aziendale a garanzia della continuità sanitaria, scientifica e occupazionale.