Roma, Gualtieri lancia la corsa al bis in Campidoglio: “M5S e Azione, siate dei nostri in questa sfida”

AgenPress. Roberto Gualtieri scalda i motori in vista delle prossime elezioni amministrative e lancia ufficialmente la sfida per un secondo mandato alla guida della Capitale. Dal palco dell’Auditorium della Conciliazione, il sindaco di Roma chiama a raccolta il centrosinistra e prova ad allargare il perimetro della coalizione, rivolgendosi anche a quelle forze politiche che oggi siedono all’opposizione in Assemblea Capitolina. L’invito è rivolto in particolare agli «amici» del Movimento 5 Stelle e di Azione, ai quali Gualtieri lancia un messaggio diretto: «Siate dei nostri in questa sfida».

Un’apertura politica che guarda alla costruzione di un’alleanza più ampia, capace di riunire sensibilità e forze diverse attorno a un progetto comune per il futuro della città. Il sindaco punta così a consolidare il fronte progressista, superando le attuali divisioni presenti nell’aula Giulio Cesare.

Il messaggio lanciato dall’Auditorium della Conciliazione va oltre la semplice conferma della volontà di ricandidarsi. Gualtieri sembra voler anticipare i tempi della partita elettorale, indicando già la direzione politica della prossima campagna: costruire una coalizione larga, nella quale possano trovare spazio anche le forze che finora hanno mantenuto una posizione autonoma rispetto alla maggioranza capitolina.

Il riferimento al Movimento 5 Stelle e ad Azione non è casuale. Si tratta di due interlocutori con i quali il sindaco intende riaprire un dialogo politico in vista della prossima competizione elettorale. L’obiettivo è evitare frammentazioni nel campo del centrosinistra e presentarsi agli elettori con una proposta condivisa per il governo della Capitale.

Per Gualtieri si apre una nuova fase politica, nella quale il bilancio dell’esperienza amministrativa e le prospettive per il futuro di Roma saranno inevitabilmente al centro del confronto. Il sindaco punta a ripartire dal lavoro svolto durante il mandato, ma anche a costruire una proposta per affrontare le principali questioni che riguardano la città: trasporti, manutenzione urbana, decoro, servizi pubblici, sicurezza e riqualificazione dei quartieri.

La partita, tuttavia, non si giocherà soltanto sui risultati amministrativi. Sarà determinante anche la capacità di costruire un’alleanza politica sufficientemente ampia da sostenere la ricandidatura. L’apertura ai Cinque Stelle e ad Azione rappresenta uno dei passaggi politicamente più significativi dell’iniziativa. Gualtieri prova a coinvolgere interlocutori che, pur collocandosi oggi all’opposizione in Campidoglio, potrebbero diventare protagonisti di un nuovo accordo elettorale. Resta da capire quale sarà la risposta dei rispettivi gruppi dirigenti e quali condizioni politiche verranno poste per un eventuale ingresso nella coalizione.

La campagna per il bis in Campidoglio comincia dunque anche da qui: un appello all’unità, il tentativo di allargare il campo e la volontà di trasformare il sostegno al sindaco in un progetto politico condiviso. La sfida per il futuro della Capitale è aperta.