Colloqui di Abu Dhabi. Kaja Kallas: “La Russia non vuole negoziare seriamente”

L’Alta rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri esprime forti perplessità sull’esito dei colloqui tra funzionari russi e ucraini negli Emirati Arabi Uniti. Bruxelles continua a sostenere una pace giusta e duratura, ma accusa Mosca di non mostrare una reale volontà di arrivare a un accordo

AgenPress. Nessun segnale concreto di apertura da parte della Russia e poche prospettive di una svolta diplomatica. È il giudizio espresso da Kaja Kallas, Alta rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, intervenuta durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles per commentare i colloqui tra funzionari russi e ucraini che si sono svolti ad Abu Dhabi.

«Mentre si svolge questo dibattito, ad Abu Dhabi si sono tenuti i colloqui tra funzionari ucraini e russi. L’Ue ha sempre sostenuto gli sforzi volti a raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina. L’unico problema è che la Russia non mostra alcuna disponibilità a negoziare seriamente», ha dichiarato Kallas. Parole che confermano lo scetticismo di Bruxelles sulla possibilità che il nuovo confronto diplomatico possa produrre risultati significativi nel breve periodo.

Gli incontri negli Emirati Arabi Uniti si inseriscono nel quadro degli sforzi internazionali per individuare una possibile via d’uscita dal conflitto iniziato con l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022. Al centro delle discussioni ci sono le condizioni per arrivare a una cessazione delle ostilità, le garanzie di sicurezza per Kiev e il futuro assetto dei rapporti tra Mosca e l’Occidente. Il coinvolgimento degli Stati Uniti rappresenta un elemento centrale del nuovo percorso diplomatico, mentre l’Unione europea insiste sulla necessità che qualsiasi soluzione tenga conto della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina.

Già nei giorni precedenti all’incontro di Abu Dhabi, Kallas aveva manifestato scarse aspettative sull’esito dei negoziati. A margine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Parigi, il 9 novembre, aveva dichiarato di non aver visto alcun segnale che dimostrasse la volontà russa di trattare in buona fede. L’Alta rappresentante aveva inoltre indicato nel cessate il fuoco una condizione fondamentale per avviare un vero processo negoziale.

Tra i segnali richiesti a Mosca aveva citato la fine degli attacchi contro la popolazione civile e contro le infrastrutture civili ucraine, sottolineando che la prosecuzione delle operazioni militari rende difficile parlare di una concreta volontà di pace.

Un altro tema centrale riguarda il ruolo dell’Unione europea nei negoziati. Per Kallas, l’Europa non può essere esclusa dalle decisioni che riguardano direttamente la propria sicurezza. Le questioni relative alle sanzioni contro la Russia, agli asset russi immobilizzati e alle future garanzie di sicurezza per l’Ucraina coinvolgono infatti direttamente le istituzioni europee e i governi degli Stati membri. Bruxelles ritiene quindi necessario partecipare alla definizione del futuro assetto di sicurezza del continente, evitando che le decisioni vengano prese esclusivamente da Washington e Mosca.

Le dichiarazioni di Kallas fotografano le difficoltà di una trattativa che continua a scontrarsi con posizioni distanti e richieste difficilmente conciliabili. L’Unione europea ribadisce il proprio sostegno a una soluzione diplomatica, ma ritiene indispensabile che Mosca dimostri concretamente la volontà di interrompere le ostilità e rispettare gli impegni internazionali.

I colloqui di Abu Dhabi rappresentano dunque un nuovo tentativo di riaprire il dialogo, ma, almeno secondo la valutazione della responsabile della diplomazia europea, non sono ancora emersi elementi sufficienti per parlare di una reale svolta. La prospettiva di una pace in Ucraina resta aperta, ma il raggiungimento di un accordo appare ancora legato alla disponibilità delle parti a compiere concessioni concrete e a trovare un’intesa sulle garanzie di sicurezza per il futuro.