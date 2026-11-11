Conferenza “Scienziati in Parlamento” LONGEVITY – Il Protocollo Italiano: dal reset epigenetico alle staminali autologhe

AgenPress. Si è tenuta il 10 novembre 2026 presso la Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica la Conferenza “Scienziati in Parlamento”, dedicata a *LONGEVITY – Il Protocollo Italiano, un appuntamento di altissimo profilo scientifico e istituzionale che pone l’Italia al centro del dibattito internazionale sulla medicina della longevità.

L’evento si è svolto su iniziativa del Senatore Antonio Trevisi, Segretario Nazionale Ricerca e Innovazione e Commissione Finanze, impegnato nel promuovere il dialogo tra scienza, istituzioni e società per valorizzare le eccellenze italiane nel campo della ricerca e della medicina rigenerativa.

Il ruolo centrale è rivestito dalla Levi-Montalcini Foundation*, partner scientifico e morale dell’iniziativa, che raccoglie l’eredità intellettuale e umanistica del Premio Nobel Rita Levi-Montalcini.

La Levi-Montalcini Foundation conferma con questa fondamentale presenza il suo impegno a sostegno della ricerca indipendente e multidisciplinare.

L’organizzazione complessiva dell’evento è stata curata dalla Vicepresidente Claudia Levi-Montalcini e da Marcello Merlino. La Presidente e la Vicepresidente Piera e Claudia Levi-Montalcini, hanno premiato in Senato i prestigiosi scienziati intervenuti e il Senatore Antonio Trevisi.

Un premio speciale, simbolo del prezioso lavoro di relazione diplomatica e sviluppo della Ricerca medica e scientifica tra Italia e U A E è stato conferito all’Ambasciatore Abdulla Ali Alsoubosi. La moneta della Zecca, edizione speciale, fior di Conio, dedicata a Rita Levi-Montalcini. Un gesto simbolico che ha unito memoria, futuro e riconoscimento al merito scientifico.

Marcello Merlino, ha moderato il confronto tra i relatori con un taglio divulgativo ma di rigoroso spessore scientifico.

Un parterre di relatori di prestigio internazionale:

– Ing. Piera Levi-Montalcini – Presidente Levi-Montalcini Foundation, figura di riferimento internazionale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio scientifico e culturale italiano.

– Prof. Ennio Tasciotti – tra i massimi esperti mondiali di Nanomedicina e Longevità, pioniere nello studio dei biomateriali intelligenti per il drug delivery.

– Prof. Vittorio Sebastiano – Stanford University, tra i più citati al mondo per i suoi studi sul reset epigenetico e il ringiovanimento cellulare, pubblicati su Nature e Science.

– Prof. Angelo Luigi Vescovi – Direttore dell’Abu Dhabi Stem Cell Center e Prof Biologia cellulare Link Campus University Roma. Luminare internazionale delle cellule staminali neurali e cerebrali, con oltre 30 anni di ricerca sulle terapie rigenerative.

– Prof. Marco Sandri – Università di Padova, scienziato di fama mondiale per i suoi studi sul metabolismo muscolare e sui meccanismi molecolari dell’invecchiamento.

– Prof. Arrigo Francesco Giuseppe Cicero – Alma Mater Studiorum Università di Bologna, tra i massimi esperti internazionali in nutraceutica e prevenzione cardiovascolare.

– Avv. Simone Facchinetti legale rappresentante della Levi Montalcini Foundation. Un importante Focus sugli aspetti legali legati alle collaborazioni in campo internazionale.

Il tema “Dal reset epigenetico alle staminali autologhe” ha offerto una visione integrata del Protocollo Italiano per la Longevità, un approccio che unisce ricerca di base, clinica avanzata e visione etica. L’ obiettivo è donare alla vecchiaia maggior salute mentale e fisica.