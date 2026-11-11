Intervista al Sen. Scilipoti Isgrò (DC): “La politica ha bisogno di leader, non di capi. Affidabilità, idee e coerenza sono le basi per costruire il futuro”

AgenPress. Al termine della riunione del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, il senatore Domenico Scilipoti Isgrò, presidente di Unione Cristiana e vicepresidente della DC, interviene sul ruolo della leadership politica, sull’affidabilità di chi assume responsabilità di partito e sulla necessità di recuperare una comunicazione improntata alla correttezza, alla sobrietà e al rispetto degli impegni assunti.

DOMANDA – Senatore, quale dovrebbe essere oggi il principale requisito di chi aspira a guidare un partito o un movimento politico?

SCILIPOTI ISGRÒ – Ritengo che la politica abbia soprattutto bisogno di recuperare valori fondamentali quali la credibilità, l’affidabilità e la coerenza. Non sono sufficienti dichiarazioni pubbliche, annunci o promesse formulate al solo scopo di conquistare consenso. Ciò che qualifica un autentico uomo politico è la capacità di mantenere la parola data, rispettare gli impegni assunti e garantire continuità ai programmi e ai progetti condivisi. La fiducia non si conquista soltanto con le parole, ma soprattutto attraverso comportamenti concreti e coerenti, verificabili nel tempo.

DOMANDA – Anche il modo di comunicare in politica è importante?

SCILIPOTI ISGRÒ – Certamente. La comunicazione politica deve rispondere a criteri di correttezza, responsabilità e sobrietà. Non sempre è necessario alzare la voce per affermare le proprie ragioni. Spesso la comunicazione più efficace è quella che sa utilizzare i toni giusti, anche sottovoce, senza rinunciare alla fermezza delle proprie convinzioni. La discrezione non è debolezza, ma espressione di equilibrio, maturità e rispetto nei confronti degli interlocutori. Bisogna imparare a confrontarsi senza alimentare contrapposizioni inutili e senza trasformare ogni divergenza in uno scontro personale.

DOMANDA – Nei partiti, spesso, si dà molta importanza ai numeri e agli equilibri interni. Qual è la sua opinione?

SCILIPOTI ISGRÒ – I numeri sono certamente importanti: rappresentano consenso, partecipazione e capacità organizzativa. Tuttavia, da soli, non bastano. Sono soprattutto le idee, i valori e i programmi a dare un’anima a una comunità politica. Occorrono principi da difendere, proposte concrete da realizzare e una visione capace di indicare una prospettiva per il futuro. Un partito non può vivere soltanto di equilibri numerici, ambizioni personali o posizionamenti interni. Deve saper suscitare entusiasmo, alimentare fiducia e offrire ai cittadini una concreta ragione di speranza. La forza di un movimento non si misura soltanto contando le persone che ne fanno parte, ma anche nella qualità delle idee che è capace di esprimere e difendere.

DOMANDA – Quale dovrebbe essere, quindi, il rapporto tra chi guida un partito e la comunità politica che rappresenta?

SCILIPOTI ISGRÒ – Un partito o un movimento non possono essere considerati proprietà personale di chi li guida. Sono comunità di idee, valori, esperienze e persone, che meritano rispetto e ascolto. Chi aspira a esserne la guida deve saper unire, valorizzare le competenze, favorire il confronto e assumersi la responsabilità delle decisioni, senza confondere l’autorevolezza con l’autoritarismo. I programmi e gli impegni assunti non possono essere considerati strumenti da utilizzare soltanto quando risultano convenienti: rappresentano, invece, un patto di serietà con gli elettori, con i collaboratori e con tutti coloro che condividono un percorso politico.

DOMANDA – Lei fa una distinzione precisa tra leader e capo. In cosa consiste?

SCILIPOTI ISGRÒ – Esiste una differenza sostanziale tra essere leader ed essere semplicemente capi: il capo pretende obbedienza, il leader conquista fiducia; il capo accentra, il leader coinvolge; il capo impone la propria volontà, il leader indica una direzione e lavora per realizzare obiettivi condivisi. La vera leadership si misura nella capacità di mantenere la parola data, rispettare gli accordi, assicurare continuità ai programmi e riconoscere il valore di tutte le persone che contribuiscono alla crescita di un progetto politico.

DOMANDA – Quale messaggio intende rivolgere, in conclusione, a chi oggi ricopre responsabilità politiche?

SCILIPOTI ISGRÒ – La politica ha bisogno di meno protagonismo personale e di maggiore responsabilità collettiva, di meno annunci e più fatti, di meno contrapposizioni e di una maggiore capacità di ascolto. Essere leader significa servire un progetto, non servirsi di un progetto. Significa essere garanti degli impegni assunti, difendere idee e valori e costruire, insieme agli altri, un futuro di speranza. La politica deve tornare a essere uno strumento al servizio delle persone e del bene comune. Chi assume responsabilità di guida deve ricordare che il consenso non costituisce un’investitura personale da esercitare senza confronto, ma un impegno da onorare quotidianamente. È questa la differenza tra chi vuole semplicemente comandare e chi intende esercitare una vera leadership politica, al servizio di una comunità e dei cittadini.