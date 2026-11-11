Il Prezzo dell’Offesa di Letizia Bonelli

AgenPress. Odiatori, celebrità e richieste di risarcimento: tra la protezione della dignità e l’attrazione del profitto.Parole che feriscono a lungo dopo essere state pronunciate.

Si insinuano nella vita quotidiana, tornano alla mente nel silenzio di una stanza; accompagnano gesti semplici — così ciò che sembrava naturale diventa di nuovo difficile.

La persona che le ha scritte potrebbe aver messo giù il telefono e essere tornata a casa; chi le ha ricevute le porta dentro di sé. In questa distanza risiede parte della crudeltà della comunicazione digitale: non possiamo immaginare che dall’altra parte dello schermo ci sia una vita sensibile come la nostra. E questo vale per tutti — anche per le persone famose.

La notorietà non ti protegge dall’umiliazione e non può essere considerata il prezzo pagato per aver scelto una professione pubblica. Dietro un volto noto rimane una persona, una famiglia, vulnerabilità che il pubblico difficilmente nota. Difendersi è legittimo.

Pretendere che un’offesa abbia conseguenze può anche essere necessario, ma proprio perché la dignità merita di essere presa sul serio dobbiamo anche chiederci come viene difesa (soprattutto quando la sofferenza è accompagnata dalla richiesta di denaro).

È una questione delicata che non dovrebbe essere messa a tacere dalla paura di essere indulgenti verso chi insulta: la lotta contro gli odiatori può trasformarsi in un modo per fare soldi? Dire che le celebrità guadagnano milioni dai risarcimenti richiede prove e casi; essere pagati come riparazione per i danni non dimostra speculazione. Ma c’è anche una questione etica qui.

Quando la storia dell’offesa ruota attorno al denaro che si può guadagnare, c’è il rischio che il significato della protezione si impoverisca e la persona offesa venga mostrata principalmente come qualcuno che ha trovato un modo per far pagare il proprio aggressore.

Che tipo di educazione al rispetto può derivare da quel messaggio? Vogliamo che qualcuno non umili gli altri perché comprende il dolore o ci basta che impari a temere una spesa?

La paura delle conseguenze può fermare l’azione; comprendere la sofferenza causata dall’azione cambia il modo in cui si vive nel mondo. In questa riflessione dobbiamo riportare precisione alle parole.

Odiatore è diventata un’etichetta comoda (a volte così ampia da includere chiunque disturbi, contraddica o esprima un giudizio sgradevole); critica severa, frase volgare, falsità dannosa e minaccia non sono la stessa cosa: confonderle significa perdere la capacità di giudicare e lasciare che sia la sensibilità della figura pubblica a determinare il limite del discorso permesso.

La libertà di espressione e la protezione della reputazione sono entrambe fondamentali (come ci ha ricordato la Corte Costituzionale) ma devono essere bilanciate secondo le circostanze e la natura concreta delle parole.

Chi sceglie di intervenire nello spazio pubblico deve essere contestato anche fermamente; chi contesta deve ricordare che il dissenso implica responsabilità. La conversazione civile si costruisce su questo incontro — il rispetto non ci dà consenso e la libertà non ci esonera da ciò che diciamo.

C’è anche un’umanità che dimentichiamo non appena pensiamo di sapere chi l’ha fatto. Dietro un commento offensivo potrebbe esserci qualcuno abituato a molestare o qualcuno che ha ceduto alla rabbia, all’invidia o alla stupidità del momento. Queste sono differenze che non assolvono nulla ma contano.

La responsabilità deve essere misurata perché una persona non si esaurisce con le sue peggiori azioni. Sono d’accordo con questo quando si tratta di reputazione e diritto all’oblio e penso che questa convinzione debba valere quando è scomoda (anche quando riguarda chi ci ha ferito). Sarebbe troppo facile difendere la dignità solo per le persone in cui ci riconosciamo. La sua forza morale si rivela proprio quando riusciamo a riconoscerla in chi ha sbagliato senza negare ciò che è stato fatto e senza rinunciare a chiedere conto di esso.

Ecco perché mi arrabbio quando la violenza di un commento viene affrontata con la gogna pubblica: qualcuno che ha migliaia o milioni di follower ha una capacità di esposizione che può cambiare vite — rendere qualcuno riconoscibile, metterlo in mostra per l’indignazione dei suoi sostenitori, dirgli pubblicamente che è in difficoltà finanziarie — ferire un altro e trasformare il conflitto in uno spettacolo; poi il pubblico applaude, il bersaglio cambia e la crudeltà trova nuove ragioni per sentirsi giustificata.

Chi è più visibile dovrebbe portare questo fardello perché l’approvazione della folla non significa automaticamente che ciò che è stato fatto sia proporzionato (anche il dolore ci porta troppo lontano; riconoscerlo significa onestà anche con noi stessi). Il denaro può compensare ciò che è stato fatto ma non risponde mai alla domanda su cosa sia successo.

Ci sono scuse che restituiscono più umanità di una vittoria esibita e assunzioni di responsabilità che valgono più della soddisfazione di aver instillato paura — non chiedere perdono a chi è stato ferito (nessuno dovrebbe imporre tempi e forme a una sofferenza che non le appartiene) ma preservare un’idea di giustizia capace di guardare oltre la soddisfazione immediata.

Vorrei che la reputazione fosse difesa affinché le persone possano riacquistare la loro libertà piuttosto che legarle per sempre alla scena dell’offesa; vorrei che chi ha sbagliato imparasse a vedere il volto che aveva dimenticato dietro lo schermo; vorrei che il valore della dignità fosse riconoscibile anche dove non c’è fama, pubblico e somma da ottenere: nella vita silenziosa di chi chiede solo di essere rispettato