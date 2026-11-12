Stati Uniti, sparatoria nel centro di Washington: almeno quattro persone ferite a Logan Circle

Un uomo ha aperto il fuoco nel quartiere di Logan Circle, a circa un miglio dalla Casa Bianca. La polizia ha confermato la presenza di più feriti e ha lanciato un appello alla popolazione affinché eviti la zona. In corso le ricerche del responsabile

AgenPress. Sparatoria nel cuore di Washington, dove almeno quattro persone sono state raggiunte da colpi d’arma da fuoco nella mattinata di giovedì 12 novembre. L’episodio si è verificato nel quartiere di Logan Circle, nell’area nord-occidentale della capitale americana, nei pressi dell’incrocio tra la 15th Street e P Street. La polizia metropolitana ha confermato l’accaduto, definendo inizialmente la situazione come un episodio di sparatoria in corso.

Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, gli spari sarebbero stati esplosi intorno alle 8 del mattino, ora locale. L’area interessata si trova a circa un miglio dalla Casa Bianca, in una zona caratterizzata dalla presenza di abitazioni, attività commerciali e luoghi di ritrovo. Tra gli edifici nelle vicinanze figura anche una palestra della catena VIDA Fitness, indicata da una rappresentante del consiglio comunale come luogo in cui si sarebbe verificata la sparatoria.

La Metropolitan Police Department ha invitato residenti e passanti a tenersi lontani dalla zona, mentre sul posto sono intervenute diverse unità di polizia, compreso il reparto di risposta alle emergenze. Le autorità hanno disposto la chiusura di alcune strade e avviato le ricerche del sospettato. Anche gli agenti dell’agenzia federale ATF, specializzata nel contrasto ai reati legati alle armi e agli esplosivi, sono stati coinvolti nelle operazioni.

Secondo le prime descrizioni diffuse dalle forze dell’ordine, il presunto responsabile sarebbe un uomo bianco, di corporatura robusta, che potrebbe indossare una maglia grigia. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue generalità né sulle circostanze che hanno portato alla sparatoria.

Non sono ancora state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone ferite o sulle loro identità. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire se il responsabile abbia agito da solo.

L’episodio ha provocato una massiccia presenza delle forze dell’ordine in una delle zone più frequentate della capitale statunitense. La vicinanza alla Casa Bianca ha contribuito ad accrescere l’attenzione sull’accaduto, anche se al momento non risultano indicazioni di un collegamento tra la sparatoria e le istituzioni federali.

Le indagini sono in corso e la polizia ha chiesto alla popolazione di rispettare le indicazioni di sicurezza e di non avvicinarsi all’area interessata, in attesa di ulteriori aggiornamenti.