Delitto di Garlasco, l’appello di Andrea Sempio al giudice: “Spero non si faccia influenzare dalla pressione mediatica”

L’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi è intervenuto a Porta a Porta dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Pavia. L’udienza preliminare è stata fissata per il 25 febbraio 2027. Sempio spera di chiarire la propria posizione davanti al gup ed evitare il processo

AgenPress. Andrea Sempio torna a parlare del delitto di Garlasco e lo fa lanciando un messaggio diretto al giudice che dovrà decidere sul suo eventuale rinvio a giudizio. Ospite della trasmissione di Rai 1 Porta a Porta, l’uomo ha commentato gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, soffermandosi soprattutto sull’attesa per l’udienza preliminare e sulla pressione mediatica che continua ad accompagnare il caso.

«Meno male che finalmente è arrivata. Nulla che non ci aspettassimo, speriamo di fare tutto il più in fretta possibile», ha dichiarato Sempio commentando la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Pavia. L’indagato ha spiegato di considerare questo passaggio un’occasione per affrontare le contestazioni e cercare di chiarire definitivamente la propria posizione.

L’udienza preliminare è stata fissata per il 25 febbraio 2027 davanti al giudice per l’udienza preliminare Luigi Riganti. Sarà proprio il gup a dover valutare gli elementi raccolti dagli investigatori e decidere se disporre il processo oppure pronunciare una sentenza di non luogo a procedere.

Nel corso dell’intervista, Sempio ha espresso fiducia nella possibilità di risolvere la vicenda già durante questa fase: «Spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare e di non andare oltre. Però penso sia fattibile». L’obiettivo dichiarato è dunque evitare un dibattimento e dimostrare, attraverso il confronto con gli elementi dell’indagine, la propria estraneità alle accuse.

Il passaggio più significativo è arrivato quando gli è stato chiesto che cosa volesse dire al magistrato chiamato a decidere sul suo futuro giudiziario. «Comprendo che sia in una posizione complicata, ma confido che sapranno fare il loro lavoro nel migliore dei modi, che non si facciano influenzare da tutta la pressione che c’è», ha affermato Sempio, facendo riferimento all’enorme attenzione mediatica che da mesi accompagna il caso di Garlasco.

La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio contestando a Sempio l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. Nell’impianto accusatorio vengono contestate anche le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe maturato dopo il rifiuto di un approccio sessuale da parte della giovane. Si tratta della tesi accusatoria, che dovrà essere valutata nelle sedi giudiziarie e che la difesa contesta.

Per l’omicidio di Chiara Poggi è già stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima. La nuova inchiesta ha riaperto il caso, portando nuovamente sotto i riflettori circostanze investigative e accertamenti che riguardano Sempio, amico del fratello della giovane.

Durante la trasmissione si è parlato anche dei video e dei soliloqui attribuiti a Sempio, finiti al centro del dibattito televisivo dopo la diffusione di alcuni contenuti recuperati dai suoi dispositivi. Alla domanda sulle interpretazioni circolate pubblicamente, l’indagato ha contestato la lettura data a quei filmati: «Molte cose sono state lette al contrario, ma penso che dimostreremo anche quello».

La difesa, rappresentata dagli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, si prepara intanto ad affrontare il procedimento su più fronti, sia sotto il profilo probatorio sia su quello giuridico e scientifico. I legali hanno inoltre annunciato l’intenzione di sollevare un’eccezione di incostituzionalità in relazione alla possibile contemporaneità del procedimento a carico di Sempio e di un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi.

L’appuntamento del 25 febbraio rappresenterà quindi un passaggio importante per il futuro giudiziario di Andrea Sempio e per una vicenda che, a distanza di quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua a dividere l’opinione pubblica. Per il momento l’indagato si dice fiducioso e chiede che la decisione venga presa esclusivamente sulla base degli atti e delle prove, senza condizionamenti esterni. La parola passerà ora al giudice.