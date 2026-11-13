Monica Macchioni protagonista della comunicazione italiana

AgenPress. Monica Macchioni è una professionista che ha attraversato trent’anni anni di storia della comunicazione italiana, costruendo un percorso che intreccia giornalismo, politica, istituzioni, imprenditoria editoriale e promozione culturale.

Giornalista iscritta all’Ordine dal 25 novembre 2003, nata a Modena il 6 maggio 1979, ha sviluppato nel tempo un profilo poliedrico, affermandosi nei settori dell’ufficio stampa, delle relazioni istituzionali, della consulenza strategica e della comunicazione d’immagine, fino a diventare fondatrice e direttrice di diverse realtà editoriali.

La sua carriera professionale comincia nel 2000, nell’ufficio stampa delle strutture speciali della Regione Emilia-Romagna, dove lavora fino al 2002. Successivamente approda al settimanale nazionale La Rinascita della Sinistra, ricoprendo, dalla fine del 2002 al luglio 2004, il ruolo di responsabile dell’ufficio stampa del direttore e di segretaria di redazione.

Nell’agosto 2004 entra nell’ufficio stampa della Delegazione dei Comunisti Italiani al Parlamento europeo, incarico che mantiene fino all’agosto 2006.

Sono esperienze che contribuiscono a consolidare una conoscenza diretta dei meccanismi dell’informazione politica e istituzionale, oltre a sviluppare una particolare sensibilità nella gestione delle relazioni con i media.

Nel 2006 inizia una collaborazione con Vittorio Sgarbi, allora assessore alla Cultura del Comune di Milano, occupandosi di comunicazione, immagine, promozione di mostre e realizzazione di cataloghi, attività proseguita anche negli anni successivi. Il 12 settembre dello stesso anno diventa portavoce di Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’UDC, e partecipa, insieme al senatore Francesco Pionati, alla redazione del giornale telematico NoiPress. Tra il 2007 e il 2008 ricopre il ruolo di portavoce di Mario Baccini, allora vicepresidente del Senato. Dal maggio 2008 al luglio 2010 lavora al fianco di Italo Bocchino, mentre nel 2009 si occupa della comunicazione e delle strategie mediatiche di Anna Maria Bernini, all’epoca portavoce nazionale vicario del Popolo della Libertà, poi diventata ministro, di Laura Ravetto e di Mariastella Gelmini, prima Responsabile Lombardia di Forza Italia e poi ministro del governo Berlusconi nel 2008

Dal 2010 la sua attività si intensifica ulteriormente nell’ambito della comunicazione politica e istituzionale. Nell’agosto dello stesso anno assume la responsabilità della comunicazione e dell’immagine di Fabrizio Cicchitto, capogruppo del Pdl alla Camera, successivamente presidente della Commissione Esteri della Camera dei deputati. Nel settembre 2010 segue il ministro Saverio Romano e nel 2011 diventa consulente del ministro dell’Agricoltura Mario Catania. Tra le collaborazioni professionali figurano inoltre quelle con l’ex ministro Stefania Prestigiacomo, con Il viceministro Daniela Santanchè’ e con le europarlamentari Lara Comi e Licia Ronzulli.

Un’attività che non si limita alla gestione dell’immagine pubblica, ma comprende l’elaborazione di strategie di posizionamento, la costruzione di relazioni istituzionali e la capacità di interpretare le dinamiche politiche e mediatiche. Una dimensione professionale che nel 2012 trova una prima importante espressione imprenditoriale con la fondazione di una agenzia di relazioni pubbliche e comunicazione nata per offrire supporto a enti pubblici e privati, con l’obiettivo di aumentarne la visibilità, individuare i rispettivi pubblici di riferimento e sviluppare strategie di comunicazione efficaci.

Dal gennaio 2017 l’attività dell’agenzia si concentra in maniera significativa anche sulla consulenza di comunicazione e immagine nell’ambito della politica parlamentare e nazionale. Il curriculum professionale di Macchioni documenta collaborazioni con esponenti appartenenti a numerose forze politiche, da Armando Cossutta Presidente dei Comunisti Italiani, a Marco Rizzo all’astronauta Umberto Guidoni, all’epoca tutti europarlamentari, da Forza Italia al Partito Democratico, dall’UDC a Fratelli d’Italia, passando per il Movimento Nazionale per la Sovranità, Scelta Civica, Nuovo Centrodestra, Alternativa Popolare, il Movimento Idea e il Partito Repubblicano Italiano. Tra i nomi citati figurano Stefania Prestigiacomo, Daniela Santanchè, Renato Schifani, Lucio Malan, Gianni Alemanno, Francesco Storace, Matteo Colaninno, Antonio De Poli, Lorenzo Cesa, Antonio Mazzocchi, Guido Crosetto, Ignazio La Russa, Gaetano Quagliariello e molti altri protagonisti della vita politica nazionale. Oggi segue fra gli altri la comunicazione di Fabrizio Cicchitto, Presidente di Riformismo e Liberta’, Antonio Mazzocchi, Presidente dei Cristiano Riformisti, di Luca Sforzini, Presidente di Rinascimento Nazionale e quella di Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio Sgarbi che lotta da oltre 2 anni per salvare la situazione del padre.

Una trasversalità che rappresenta uno degli elementi distintivi del suo percorso, sviluppato attraverso interlocutori e sensibilità politiche differenti. Accanto alla politica, Monica Macchioni allarga progressivamente il proprio raggio d’azione verso il mondo imprenditoriale, associativo, culturale e sociale. Tra le esperienze riportate figurano attività legate alle iniziative contro il femminicidio con Alessandra Moretti e Alessandra Zedda, alla lotta contro gli abusi sulle donne con Eur S.p.A. e Roberto Diacetti, agli eventi sportivi e culturali, alle manifestazioni presso la Nuvola di Massimiliano Fuksas e alle attività dell’Ente Nazionale per il Microcredito con Mario Baccini. Compaiono inoltre collaborazioni con Unescosites, con l’Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping, attraverso la giornalista Rai Paola Ferrari, con l’Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, con Sorgenia, con la Fondazione Iniziativa Europa presieduta da Michele Vietti, con la Fondazione Guido Carli e con l’Associazione Cesare Beccaria dell’avvocato Pasquale Cardillo Cupo.

Tra le esperienze professionali di maggiore esposizione mediatica viene indicato anche il caso Palamara, che Macchioni ha seguito, promosso e lanciato dalla sua deflagrazione nel 2019 fino al 23 luglio 2022. Un’attività che si inserisce nel più ampio lavoro di comunicazione e valorizzazione dei temi di attualità giudiziaria, politica e istituzionale.

Per la competenza nella consulenza d’immagine e i risultati ottenuti nella comunicazione politica e aziendale, nel 2018 riceve il Premio Terra Calabra e nel 2019 insieme ai giornalisti Eleonora Daniele e Luca Telese e il Premio Sulmona, riconoscimenti che si aggiungono al Premio Internazionale Javier Valdez, conferitole nel 2018 per l’impegno e il coraggio dimostrati nella pubblicazione di libri d’inchiesta.

Proprio l’editoria rappresenta una delle evoluzioni più significative della sua carriera. Nel 2016 fonda Male Edizioni, casa editrice indipendente nata con l’intento di dare spazio a giornalisti, professionisti e autori provenienti da diversi ambiti, valorizzandone le esperienze e le capacità narrative. Nel catalogo figurano nomi di caratura nazionale come l’opinionista Maria Giovanna Maglie, il giornalista Mediaset Antonio Pascotto, la giornalista di cronaca nera e giudiziaria Rita Cavallaro, la giornalista Rai Ida Peritore, l’inviato di guerra Fabrizio Rizzi, la giornalista Paola Sacchi, il chirurgo plastico Silvio Smeraglia, il talent scout calcistico Carlo Cancellieri, lo scrittore Carmine Castoro e molti altri.

Tra le pubblicazioni realizzate figurano il libro Uno di noi, dedicato a Mario Mantovani, e E.T. Un’extraterrestre alla Difesa, nel quale Macchioni intervista Elisabetta Trenta, già ministro della Difesa. La linea editoriale si caratterizza per l’attenzione al giornalismo d’inchiesta e alla valorizzazione di storie e protagonisti capaci di offrire una lettura originale della realtà. Negli anni Male Edizioni amplia inoltre la propria attività alle produzioni musicali e cinematografiche, mentre Macchioni sviluppa parallelamente un’attività di talent scouting, mettendo a disposizione la propria esperienza nella costruzione dell’immagine e nelle strategie di comunicazione per individuare e valorizzare nuovi talenti.

Nel 2018 nasce anche Spraynews, quotidiano online del quale assume la direzione. Il progetto si distingue per un’impostazione grafica innovativa, che combina le tecniche di modellizzazione HTML con la struttura tradizionale delle prime pagine dei quotidiani cartacei. L’obiettivo è trasferire sul web l’immediatezza visiva del giornale, mantenendo al tempo stesso la profondità dell’approfondimento giornalistico. Spraynews (https://spray-news.net/) si propone così come uno spazio nel quale l’attualità politica e sociale viene raccontata attraverso articoli, retroscena e interpretazioni, offrendo ai lettori punti di vista che vadano oltre la semplice cronaca. Secondo quanto riportato nel curriculum, in soli due anni la testata diventa un punto di riferimento istituzionale, politico e giornalistico.

Il percorso editoriale prosegue il 21 gennaio 2025 con la fondazione de ilGraffio.net (https://www.ilgraffio.net) una nuova iniziativa giornalistica online concepita come una voce libera, audace e irriverente. Il progetto nasce con l’ambizione di raccontare in tempo reale gli avvenimenti, prestando particolare attenzione alle dinamiche della Capitale, ai palazzi delle istituzioni e ai retroscena della politica. L’idea è quella di intercettare segnali, indiscrezioni e cambiamenti ancora poco visibili, rielaborarli giornalisticamente e renderli accessibili a un pubblico più ampio. Una sfida che punta su tempestività, capacità di analisi e attenzione ai mutamenti della società, nella convinzione che il giornalismo debba saper leggere gli avvenimenti mentre si sviluppano e non limitarsi a registrarli quando sono ormai diventati cronaca consolidata.

«Ho sempre considerato la comunicazione molto più di una questione di immagine o di visibilità. Comunicare significa comprendere le persone, interpretare il momento storico, saper riconoscere il valore delle notizie e soprattutto avere il coraggio di raccontare anche ciò che non è immediatamente visibile. In questi anni ho lavorato con realtà molto diverse, attraversando il mondo delle istituzioni, della politica, dell’impresa e dell’editoria. Ogni esperienza mi ha insegnato che non esiste una strategia valida per tutti: occorrono competenza, intuizione, indipendenza di pensiero e capacità di guardare oltre il presente. Con Male Edizioni, Spraynews e ilGraffio.net ho voluto investire anche nella possibilità di creare, non soltanto di comunicare, offrendo spazio alle idee, alle storie e a un’informazione capace di stimolare il confronto», dichiara Monica Macchioni.

La sua attività si sviluppa dunque lungo una direttrice che unisce consulenza, informazione e imprenditoria culturale. Dalla comunicazione istituzionale alla direzione editoriale, dalla promozione di iniziative culturali alla valorizzazione di professionisti e talenti, Macchioni ha costruito negli anni un percorso caratterizzato dalla diversificazione delle competenze e dalla capacità di trasformare le esperienze maturate sul campo in nuovi progetti.

Un profilo professionale che trova la propria cifra distintiva nell’incontro tra relazioni pubbliche, giornalismo e capacità imprenditoriale, in un settore nel quale la credibilità, la tempestività e la conoscenza dei linguaggi della comunicazione rappresentano strumenti fondamentali per comprendere e raccontare una realtà in continua evoluzione.

Un viaggio tra giornalismo, politica, editoria e cultura. Una conversazione sul potere delle parole, sul coraggio delle idee, sulla libertà di pensiero e sulla capacità di reinventarsi senza perdere la propria identità.

Monica Macchioni, il suo percorso professionale attraversa praticamente 30 anni di comunicazione, giornalismo, politica e imprenditoria editoriale. Se dovesse raccontare la sua storia attraverso un’immagine, quale sceglierebbe?

Sceglierei quella di un viaggio attraverso paesaggi sempre diversi, talvolta luminosi, talvolta impervi, ma mai privi di significato. La mia vita professionale non è stata una linea retta, né una strada tracciata in anticipo. È stata piuttosto una successione di incontri, intuizioni, sfide e cambiamenti. Ho imparato che non bisogna avere paura di attraversare territori sconosciuti, perché spesso è proprio lì che si scoprono le parti più autentiche di sé. Ho lavorato con le istituzioni, con il mondo politico, con giornalisti, imprenditori, artisti e professionisti. Ogni esperienza mi ha lasciato qualcosa. Credo che una persona non debba mai identificarsi esclusivamente nel ruolo che ricopre, ma debba conservare la curiosità di chi sa ancora stupirsi. In fondo, la vera ricchezza non è ciò che si possiede, ma ciò che si è capaci di comprendere e magari anche di trasmettere.

Lei ha iniziato giovanissima nel mondo dell’ufficio stampa e delle istituzioni. Che cosa ha significato entrare così presto in un ambiente complesso come quello della politica?

È stato come entrare in un grande teatro nel quale il copione cambia continuamente, ma gli attori non sempre sono consapevoli della parte che stanno recitando. La politica è un mondo straordinariamente complesso, fatto di ambizioni, responsabilità, fragilità umane, ideali e contraddizioni. L’aver cominciato forse troppo presto non è stato un vantaggio, ma si è rivelato un gap negativo, nel senso che la giovane età e’ fatta anche di entusiasmi, e di quella leggerezza che non ti fa avere i giusti anticorpi verso gli sgambetti che quel mondo riserva sempre. Essere bravi non basta. Spesso arriva e dura maggiormente nel tempo chi è più resiliente; più incline al compromesso e soprattutto più veloce degli altri a capire il giro del fumo. Ho imparato molto osservando. Ho capito che dietro ogni ruolo istituzionale esiste una persona, con le proprie paure, le proprie aspirazioni e le proprie debolezze. La comunicazione politica, se vuole essere efficace, deve saper leggere questa dimensione umana e provare a trasmetterla. La mia esperienza mi ha insegnato anche che il potere è temporaneo, mentre il modo in cui si affrontano le persone e si costruiscono le relazioni lascia un segno molto più duraturo. Soprattutto quando l’approccio e’ vero, senza ipocrisia. Le cariche passano, i rapporti umani restano.

Nel corso degli anni ha collaborato con esponenti politici appartenenti a schieramenti differenti. È possibile mantenere la propria identità lavorando con sensibilità politiche diverse?

Non soltanto è possibile, ma ritengo che sia fondamentale. Il professionista della comunicazione deve conoscere le idee del proprio interlocutore, comprenderne il linguaggio e saperne valorizzare il pensiero, senza necessariamente confondere la propria identità con quella di chi assiste. Ho sempre considerato la pluralità una ricchezza. Le idee differenti non devono essere necessariamente nemiche: possono diventare occasioni di confronto e di crescita. La libertà intellettuale consiste proprio nella capacità di ascoltare senza rinunciare a pensare autonomamente. Credo che il vero limite non sia la diversità di opinione, ma l’assenza di rispetto. Si può dialogare con chi la pensa diversamente, si può collaborare professionalmente senza condividere ogni convinzione. Ciò che non dovrebbe mai venire meno è la dignità del confronto.

La comunicazione viene spesso considerata un’arte di apparire. Lei, invece, ha sempre lavorato anche sulla costruzione dell’immagine. Dove finisce l’immagine e dove comincia la verità?

È una domanda molto importante, perché oggi sempre di più viviamo in un tempo che ha eletto l’immagine a proprio simulacro votivo, una società nella quale l’apparenza rischia spesso di sostituirsi alla sostanza. E avere i capelli rossi o la parrucca rossa e’ più sconveniente che non sapere usare un congiuntivo. L’immagine è una porta, non deve diventare l’intera casa. Può aiutare a far conoscere una persona, a rendere riconoscibile un progetto, a comunicare un’identità. Ma se dietro quella porta non esiste nulla di autentico, prima o poi tutto si sgretola. In modo particolare questo funziona per la televisione. La forza del mezzo televisivo sta proprio nella capacità di enfatizzare nel bene e nel male le peculiarità di un soggetto. Per bucare lo schermo non basta parlare un italiano corretto, avere una bella immagine pulita, o dire cose sensate. Bisogna essere VERI. La comunicazione può illuminare una qualità, ma non dovrebbe inventarla. Può raccontare una storia, ma non dovrebbe tradirne il significato. Ho sempre pensato che il compito più difficile non sia rendere qualcuno famoso, ma fare in modo che la sua immagine corrisponda, per quanto possibile, alla sua identità. La reputazione è una costruzione lenta, quasi artigianale. Si realizza giorno dopo giorno, attraverso comportamenti, scelte e coerenza.

Nel 2012 decide di smettere di essere una freeland e di aprire una sua società. Perché ha sentito l’esigenza di trasformare la sua esperienza in un progetto imprenditoriale autonomo?

Perché a un certo punto ho compreso che non volevo limitarmi a interpretare progetti ideati da altri. Desideravo costruire una realtà nella quale potessero incontrarsi le competenze maturate, le intuizioni e una mia precisa visione della comunicazione. Per comunicare bene e’ necessario saper cogliere il momento, ma soprattutto saperlo interpretare. Il presente non è mai soltanto ciò che accade davanti ai nostri occhi. È anche ciò che si sta preparando silenziosamente, ciò che ancora non ha trovato una voce. Fare impresa significa assumersi responsabilità, rischiare, decidere e accettare che non tutto possa essere previsto. Significa anche imparare a rialzarsi quando una strada si interrompe. Ho sempre creduto che le opportunità non siano semplicemente occasioni da aspettare, ma possibilità da riconoscere e trasformare.

Lei ha attraversato stagioni politiche molto differenti. Qual è il cambiamento più profondo che ha osservato nel rapporto tra politica, informazione e cittadini?

È cambiato soprattutto il tempo. Una volta l’informazione aveva ritmi differenti: esisteva uno spazio più ampio per la riflessione, per la verifica, per la costruzione di una narrazione. Oggi tutto sembra dover accadere immediatamente. La notizia nasce, si diffonde, viene commentata e spesso dimenticata nel giro di poche ore. La velocità è diventata una misura del valore, ma non sempre ciò che arriva per primo è ciò che merita di essere ascoltato. La politica, inoltre, si confronta con un cittadino molto più esposto a informazioni, immagini e opinioni. E pure fake news! Il problema è che l’abbondanza di contenuti non coincide necessariamente con una maggiore conoscenza. Credo che la grande sfida del nostro tempo sia restituire profondità alla comunicazione. Dobbiamo recuperare la capacità di distinguere il rumore dalla notizia, la provocazione dall’analisi, la visibilità dalla credibilità.

Nel 2016 fonda Male Edizioni. Che cosa rappresenta per Lei il libro in un’epoca dominata dalla comunicazione digitale?

Il libro rappresenta una forma di resistenza alla superficialità. Non perché il digitale sia un nemico della cultura, tutt’altro, ma perché abbiamo bisogno di luoghi nei quali il pensiero possa distendersi, respirare e diventare qualcosa di più di una reazione immediata. Un libro è un tempo che ci concediamo. È una conversazione silenziosa con qualcuno che magari non abbiamo mai incontrato, ma che può diventare un compagno di viaggio. Con Male Edizioni ho voluto dare spazio a storie, esperienze e professionisti che meritavano di essere raccontati. Mi ha sempre affascinato la possibilità di scoprire talenti, di riconoscere una voce originale e di accompagnarla verso un pubblico. L’editoria, per me, è soprattutto un atto di fiducia nell’intelligenza delle persone e nella possibilità che una storia, quando viene raccontata bene, possa lasciare qualcosa nella coscienza di chi legge.

Male Edizioni ha dedicato particolare attenzione al giornalismo d’inchiesta. Nel 2018 Lei ha ricevuto il Premio Internazionale Javier Valdez. Quanto coraggio serve oggi per raccontare ciò che è scomodo?

Serve molto coraggio, ma anche molta responsabilità. Il giornalismo d’inchiesta non può essere confuso con il desiderio di scandalizzare. Indagare significa cercare, verificare, approfondire, avere la pazienza di ricostruire ciò che spesso qualcuno preferirebbe lasciare nell’ombra. Il nome di Javier Valdez richiama una dimensione del giornalismo nella quale la libertà di raccontare non è un principio astratto, ma una responsabilità concreta. Penso che il giornalismo debba conservare una funzione fondamentale: porre domande. Anche quando le domande disturbano, anche quando non producono risposte immediate, anche quando mettono in discussione convinzioni consolidate. Una società che smette di interrogarsi rischia di perdere lentamente la propria libertà. E una società che non vuole conoscere le proprie contraddizioni finisce per esserne prigioniera.

Nel 2018 nasce Spraynews, mentre nel 2025 arriva ilGraffio.net. Due progetti editoriali differenti, ma accomunati dalla volontà di raccontare l’attualità. Qual è la sua idea di giornalismo?

Credo in un giornalismo che sappia guardare oltre la superficie. La cronaca è indispensabile, ma non basta sempre a spiegare la realtà. Bisogna cercare i collegamenti, comprendere gli interessi, ascoltare le persone, individuare i segnali che anticipano i cambiamenti. Con Spraynews ho voluto sperimentare una nuova modalità di presentazione dell’informazione online, recuperando la forza visiva della prima pagina del quotidiano tradizionale e trasferendola nel linguaggio digitale. Con ilGraffio.net ho voluto rilanciare una sfida ancora diversa: un’informazione libera, dinamica, capace di osservare la politica e la società senza rinunciare a una propria personalità editoriale. Il nome stesso suggerisce un’idea: il graffio è un segno, qualcosa che interrompe la superficie liscia delle cose. Non significa necessariamente ferire, ma lasciare una traccia, stimolare una riflessione, impedire che tutto scivoli via nell’indifferenza. Mi piacerebbe che il giornalismo tornasse a essere anche questo: un luogo nel quale il lettore non trovi soltanto informazioni, ma ragioni per pensare.

Il suo percorso comprende anche il caso Palamara, che dichiara di aver seguito dal 2019 al 2022. Quanto è importante il rapporto tra informazione e giustizia?

È un rapporto delicatissimo, perché riguarda due pilastri fondamentali della democrazia. L’informazione deve poter raccontare ciò che accade nelle istituzioni e nella giustizia, ma deve farlo con rigore, rispetto e consapevolezza delle responsabilità che comporta ogni parola. Le vicende giudiziarie non sono mai soltanto fatti da raccontare: coinvolgono persone, reputazioni, istituzioni e fiducia pubblica. Credo che il giornalismo debba mantenere una posizione di attenzione e indipendenza, senza trasformarsi in tribunale mediatico e senza rinunciare al diritto-dovere di informare. La verità richiede tempo. E forse una delle più grandi responsabilità di chi comunica consiste proprio nel non sacrificare la complessità sull’altare della velocità.

Lei si occupa anche di talent scouting e di valorizzazione delle persone. Come si riconosce un talento?

Il talento, a mio avviso, è qualcosa che non sempre si manifesta nel modo più evidente. Talvolta è una voce, altre volte una sensibilità, una capacità particolare di osservare il mondo o una determinazione che non si lascia scoraggiare. Non credo che il talento coincida necessariamente con il successo. Il successo può arrivare per molte ragioni, mentre il talento autentico possiede una qualità più profonda: la capacità di generare qualcosa di originale. Mi interessa scoprire persone che abbiano una propria identità, che non cerchino semplicemente di imitare ciò che funziona, ma che abbiano qualcosa da dire. Valorizzare un talento significa aiutarlo a trovare il proprio linguaggio, senza cancellarne le caratteristiche. È un lavoro che richiede sensibilità, intuizione e soprattutto rispetto.

Nel suo percorso ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Terra Calabra, il Premio Sulmona e il Premio Internazionale Javier Valdez. Che valore attribuisce ai premi?

I premi fanno piacere, naturalmente. Sono momenti nei quali il lavoro svolto viene riconosciuto e, in qualche modo, restituito sotto forma di attenzione pubblica. Ma non credo che un riconoscimento debba diventare un punto d’arrivo. La vita professionale non può essere una collezione di targhe. Deve essere un percorso in continua evoluzione. Ciò che conta è continuare a costruire, a studiare, a sperimentare e a non perdere la capacità di mettersi in discussione.

Donna, giornalista e professionista della comunicazione: quanto è stato difficile affermarsi in ambienti nei quali il potere e le relazioni hanno tradizionalmente avuto una forte impronta maschile?

Credo nell’individuo dotato di intelligenza e capacità. Non credo nella differenza di genere. Respingo gli stereotipi. Rigetto i ruoli predefiniti. La professionalità non ha genere. Ha contenuti, preparazione, responsabilità e risultati. E spesso serve fortuna. Ma soprattutto servirebbero gli incontri giusti e le cordate giuste che ti sostengono quando qualcuno ti fa la guerra, sennò rimanere in piedi può trasformarsi in un inferno.

La comunicazione moderna è dominata dai social network, dagli algoritmi e dall’intelligenza artificiale. Crede che la tecnologia possa sostituire l’intuizione umana?

La tecnologia può cambiare profondamente il nostro lavoro, ma non credo che possa sostituire completamente l’intuizione, la sensibilità e la responsabilità umana. Così come una buona penna non può essere sostituita dalla intelligenza artificiale. Gli strumenti diventano sempre più sofisticati e ci permettono di elaborare informazioni con una velocità straordinaria. Tuttavia, una macchina può produrre contenuti, ma il significato che attribuiamo alle cose nasce ancora dalla nostra esperienza, dalla nostra coscienza e dalla nostra capacità di interpretare la realtà. Il rischio non è la tecnologia in sé, ma la rinuncia a pensare autonomamente. Dobbiamo imparare a utilizzare il futuro senza diventarne prigionieri. L’innovazione è una grande opportunità, purché rimanga al servizio dell’intelligenza umana e non diventi un alibi per rinunciare alla responsabilità.

Dopo tanti anni trascorsi tra politica, istituzioni, editoria e comunicazione, che cosa ha imparato sulle persone?

Ho imparato che le persone sono molto più complesse dell’immagine che offrono al mondo. Dietro ogni ambizione c’è spesso una fragilità, dietro ogni sicurezza può nascondersi un’incertezza, dietro ogni successo esiste quasi sempre una storia che nessuno conosce. Ho imparato anche a non giudicare troppo rapidamente. Le persone vanno osservate nel tempo, soprattutto quando attraversano momenti difficili. La vita professionale mi ha permesso di incontrare personalità molto diverse, alcune straordinarie, altre profondamente contraddittorie. Da tutte, in un modo o nell’altro, ho imparato qualcosa. Credo che la maturità consista proprio in questo: riuscire a guardare il mondo senza perdere la capacità di comprenderne le sfumature.

Se potesse tornare indietro, c’è qualcosa che cambierebbe?

Sicuramente cambierei alcune scelte, come accade a chiunque abbia vissuto davvero. Ma soprattutto non rifarei gli stessi errori, dovuti ad eccesso di generosità. La vita ti insegna che quando sei martello non devi porgere l’altra guancia. La vita non è una bozza che possiamo correggere all’infinito. È un testo che scriviamo mentre lo stiamo vivendo, se sbagliamo le previsioni, non è possibile tornare indietro e correggere la pagina precedente. Ho imparato che bisogna avere il coraggio di lasciare andare ciò che non appartiene più al nostro presente e, allo stesso tempo, la forza di non rinnegare il passato. Non siamo soltanto il risultato delle nostre vittorie. Siamo anche le nostre cadute, le nostre ripartenze, le persone che abbiamo incontrato e le battaglie che abbiamo deciso di affrontare.

Che cosa significa per Lei libertà?

La libertà è essere scevri da pressioni e condizionamenti. Non essere succubi del conformismo e del giudizio degli altri. Non significa poter fare qualsiasi cosa, ma avere il coraggio di scegliere sapendo che ogni scelta comporta una conseguenza. È la possibilità di dire sì senza paura e di dire no senza sentirsi in colpa. Non avere rimpianti. La libertà è anche intellettuale: consiste nel non permettere agli altri di pensare al nostro posto, nel conservare la capacità di dubitare, di cambiare idea e di riconoscere quando abbiamo sbagliato.

Qual è il sogno professionale che ancora desidera realizzare?

Non credo di aver esaurito i miei sogni, e forse è proprio questo il segreto per continuare a lavorare con entusiasmo. Mi piacerebbe sviluppare ulteriormente i progetti editoriali, dare spazio a nuove voci, scoprire talenti e contribuire alla costruzione di un’informazione capace di recuperare autorevolezza e profondità. Mi piacerebbe essere scelta come direttore di un quotidiano cartaceo. Negli anni nessuno ha mai pensato a me per questo ruolo. Forse per la mia immagine troppo vistosa e poco elegante. E dire che editori ne ho conosciuti tanti! Un po’ come per i salotti romani.. me li son dovuta costruire da sola, difficilmente ho avuto inviti. In ogni caso, vorrei continuare a creare luoghi nei quali le idee possano incontrarsi, confrontarsi e trasformarsi in qualcosa di concreto. Non mi interessa semplicemente aggiungere nuovi progetti a quelli già realizzati. Mi interessa che ogni progetto abbia un’anima, una ragione per esistere e una possibilità di lasciare un segno.

Un’ultima domanda: come vorrebbe essere ricordata?

Come una Sgarbiana di ferro, anticonformista, irriverente e libera. E se c’è una cosa che il tempo mi ha insegnato è che non siamo ciò che il mondo vede di noi, ma ciò che rimane quando le luci si spengono, quando gli applausi finiscono e quando i ruoli non contano più. Alla fine, ciò che resta davvero non è l’immagine che abbiamo costruito, ma la traccia che abbiamo lasciato nella vita degli altri.

di Ilaria Solazzo