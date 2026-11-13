Mosca, esplode un’auto nel sud della capitale: gravemente ferito l’ex consigliere del premier ucraino Azarov

La vittima è Sergej Zavorotny, 72 anni, ex portavoce e consigliere dell’ex primo ministro ucraino Mykola Azarov. L’esplosione è avvenuta nel quartiere di Chertanovo, mentre l’uomo era alla guida. Ricoverato in ospedale in gravi condizioni, ha riportato diverse lesioni. Aperta un’indagine per tentato omicidio

AgenPress. Un’automobile è esplosa a Mosca, provocando il grave ferimento di Sergej Zavorotny, ex consigliere e portavoce dell’ex primo ministro ucraino Mykola Azarov. L’episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 13 novembre nel quartiere di Chertanovo, nella zona meridionale della capitale russa. L’uomo, 72 anni, è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media russi, Zavorotny si trovava alla guida di un Suv Toyota quando si è verificata la deflagrazione. Il veicolo avrebbe percorso circa 200 metri dopo essere uscito dal cortile di un complesso residenziale, prima che l’esplosione devastasse la vettura. La violenza dello scoppio avrebbe scaraventato il conducente sull’asfalto.

Le condizioni dell’uomo sarebbero particolarmente gravi. Secondo le informazioni riportate da diverse fonti, avrebbe riportato ferite da schegge al torace e alla schiena, oltre a gravi lesioni agli arti. Alcuni media russi riferiscono anche dell’amputazione del braccio sinistro e di un trauma cranico. Le informazioni sulle sue condizioni sono state oggetto di aggiornamenti contrastanti nelle prime ore successive all’incidente.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella dell’esplosione di un ordigno artigianale collocato sotto il sedile del conducente. Si tratta tuttavia di una ricostruzione preliminare, che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti tecnici e le analisi sulla vettura.

Il Comitato investigativo russo ha avviato un’indagine penale per fare luce sull’accaduto. Gli investigatori hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’esplosione e stanno cercando di ricostruire la dinamica, individuando eventuali responsabili e il possibile movente. Al momento non sono state fornite prove pubbliche che consentano di attribuire la responsabilità dell’attentato a una specifica organizzazione o a un Paese.

Zavorotny è una figura conosciuta negli ambienti politici e mediatici russi e ucraini. In passato ha lavorato come giornalista e successivamente ha ricoperto il ruolo di portavoce e consigliere di Mykola Azarov, che è stato primo ministro dell’Ucraina dal 2010 al 2014 durante la presidenza di Viktor Yanukovich. Dopo la caduta del governo Yanukovich e le proteste del 2014, anche Zavorotny si è trasferito in Russia, dove ha continuato a svolgere attività di commentatore politico e pubblicista.

La notizia dell’esplosione arriva inoltre a poche ore da un altro grave episodio avvenuto a San Pietroburgo, dove il 12 novembre un’automobile è esplosa provocando la morte di un militare russo. Due episodi ravvicinati che hanno riportato l’attenzione sulla sicurezza di figure legate agli apparati politici e militari russi nel contesto della guerra con l’Ucraina.

Per ora non ci sono elementi sufficienti per stabilire se i due episodi siano collegati. Kiev non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’esplosione di Mosca. Le indagini dovranno chiarire se Zavorotny sia stato vittima di un attentato mirato e chi possa aver organizzato l’azione.