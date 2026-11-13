Outlook down, Microsoft: “Servizi in miglioramento, ripristino a fasi”. Ma non è ancora tornato tutto alla normalità

Il colosso americano aggiorna gli utenti sull’interruzione che da ore sta interessando Outlook e numerose piattaforme di Microsoft 365. Si registrano progressi nel ripristino della funzionalità dei servizi, ma la capacità dell’infrastruttura non ha ancora raggiunto i livelli ordinari. Prosegue anche il recupero delle email rimaste in coda

AgenPress. Arrivano segnali di miglioramento per Outlook e gli altri servizi di Microsoft, ma l’emergenza non può ancora considerarsi conclusa. Dopo ore di disservizi che hanno coinvolto milioni di utenti in diverse parti del mondo, il colosso tecnologico americano ha comunicato che le operazioni di ripristino stanno procedendo gradualmente, senza tuttavia aver ancora riportato l’intera infrastruttura ai livelli di funzionamento abituali.

«Le operazioni di ripristino sono in corso sull’infrastruttura Microsoft 365 interessata e procedono per fasi. Stiamo osservando miglioramenti progressivi in diversi servizi, ma lo stato dei sistemi rimane variabile e la capacità non è ancora tornata ai livelli di base», ha spiegato Microsoft in un aggiornamento pubblicato il 13 novembre.

La comunicazione rappresenta un segnale positivo dopo le difficoltà incontrate dai tecnici dell’azienda, che nelle prime ore dell’emergenza avevano ammesso come gli interventi iniziali non stessero producendo i risultati sperati. La società aveva quindi iniziato a individuare strategie alternative per recuperare capacità operativa e ridistribuire il traffico tra le diverse infrastrutture disponibili.

Il problema ha interessato principalmente Exchange Online, il sistema che gestisce la posta elettronica, ma le conseguenze si sono estese anche ad altri prodotti dell’ecosistema Microsoft. Tra le piattaforme coinvolte figurano Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive, OneNote, Microsoft To Do e Copilot. In diversi casi gli utenti hanno segnalato difficoltà nell’apertura delle applicazioni, nell’accesso alle caselle di posta e nell’invio e nella ricezione dei messaggi.

Una delle conseguenze più delicate riguarda proprio le email rimaste bloccate durante il disservizio. Per evitare che i messaggi ritardati vadano persi o scadano prima di essere consegnati, Microsoft ha deciso di estendere a 48 ore la finestra di timeout della posta elettronica. Nel frattempo prosegue l’elaborazione delle code e degli arretrati accumulati durante l’interruzione.

Sul fronte tecnico, gli ingegneri stanno lavorando per recuperare i server che hanno smesso di rispondere correttamente alle richieste. Le prime verifiche hanno individuato anomalie nei controlli automatici dello stato dei server, che hanno provocato l’indisponibilità di una parte significativa dell’infrastruttura. Il traffico si è così concentrato sui sistemi ancora funzionanti, aumentando la pressione e rendendo più complicato il ripristino.

Microsoft ha precisato che il ritorno alla normalità avverrà progressivamente: alcuni utenti potrebbero già riuscire ad accedere regolarmente ai servizi, mentre altri potrebbero continuare a riscontrare interruzioni temporanee o prestazioni irregolari. La società sta inoltre ampliando gli interventi alle infrastrutture ancora interessate, con l’obiettivo di rendere più stabile la connessione e recuperare la capacità perduta.

Al momento non è stata comunicata una tempistica definitiva per il completo ripristino. L’azienda continua a monitorare la situazione e a pubblicare aggiornamenti attraverso il proprio portale dedicato allo stato dei servizi.

Il disservizio ha mostrato ancora una volta quanto siano diventati centrali gli strumenti cloud nella vita quotidiana di aziende, uffici e privati. Un’interruzione di Outlook o Teams può infatti bloccare comunicazioni, riunioni, scambi di documenti e attività lavorative. Per milioni di utenti, dunque, i miglioramenti annunciati rappresentano una prima buona notizia, ma bisognerà attendere il completo recupero dell’infrastruttura prima di poter considerare definitivamente superata l’emergenza.