Zelensky punge Meloni a Dublino: “È tanto che non ci vediamo”. “Tu non volevi…”, la risposta del presidente ucraino

Un breve scambio di battute, tra sorrisi e abbracci, è diventato uno dei momenti più commentati dell’incontro tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha pubblicato il video sui social, lasciando nel montaggio anche quella che sembra una piccola frecciata alla premier italiana. Nel messaggio che accompagna le immagini, ringrazia l’Italia per il sostegno a Kiev

AgenPress. «È tanto che non ci vediamo». «Tu non volevi…». Bastano poche parole per raccontare il clima particolare del saluto tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky, incontratisi a Dublino in occasione del vertice della Comunità politica europea. Un siparietto diventato rapidamente virale dopo che il presidente ucraino ha deciso di pubblicarlo sul proprio profilo X, conservando nel video uno scambio di battute che non è passato inosservato.

A rompere il ghiaccio è stata la presidente del Consiglio italiana, che ha salutato Zelensky con un abbraccio e la frase: «È tanto tempo che non ci vediamo». La replica del leader ucraino è arrivata immediatamente, con un sorriso: «Tu non volevi…». Una risposta ironica, che sembra contenere anche una piccola provocazione nei confronti della premier. Meloni ha reagito con un divertito «Nooo», accompagnato da un sorriso, prima di proseguire il saluto.

Il filmato è stato diffuso dallo stesso Zelensky attraverso i suoi canali social, senza eliminare il passaggio più curioso della conversazione. Una scelta che ha attirato l’attenzione anche perché il rapporto tra Roma e Kiev, pur mantenendo una linea ufficiale di sostegno all’Ucraina, si inserisce in un quadro diplomatico europeo particolarmente complesso.

Dietro il momento di leggerezza, infatti, c’era un incontro politico importante. Il bilaterale tra Meloni e Zelensky, avvenuto giovedì sera a margine del vertice di Dublino, è stato dedicato soprattutto alla guerra in Ucraina, ai negoziati internazionali e alle prospettive diplomatiche per arrivare alla fine del conflitto.

Nel messaggio pubblicato su X, il presidente ucraino ha definito l’incontro «proficuo come sempre» e ha spiegato di aver aggiornato la premier italiana sul processo negoziale, con particolare riferimento ai colloqui di Abu Dhabi e ai prossimi passaggi diplomatici. Zelensky ha insistito sulla necessità che l’Europa partecipi pienamente alle trattative, soprattutto quando si discutono la conclusione della guerra, le garanzie di sicurezza per Kiev e il futuro dell’intero continente.

Al centro del confronto anche le esigenze militari dell’Ucraina, alla luce dei continui attacchi russi contro le città e le infrastrutture energetiche del Paese. Il presidente ha sottolineato in particolare la necessità di rafforzare le difese aeree e di assicurare la disponibilità dei missili necessari per proteggere la popolazione durante l’inverno.

La conclusione del messaggio è stata dedicata proprio all’Italia: Zelensky ha ringraziato Giorgia Meloni e tutti gli italiani per l’assistenza e il sostegno garantiti all’Ucraina.

Il siparietto, dunque, ha offerto un’immagine più informale di un incontro che aveva contenuti diplomatici di grande rilievo. La battuta del presidente ucraino può essere letta come una frecciata scherzosa sulle occasioni mancate di incontro, ma non è stata accompagnata da dichiarazioni polemiche. Resta il fatto che Zelensky abbia scelto di renderla pubblica, inserendola nel video ufficiale insieme alle immagini del colloquio e ai ringraziamenti rivolti al governo italiano.

Tra ironia e diplomazia, il breve scambio ha finito così per attirare l’attenzione quasi quanto i temi affrontati al tavolo: i negoziati di pace, il ruolo dell’Europa e il futuro del sostegno occidentale a Kiev.