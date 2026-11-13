Famiglia nel bosco, respinto il ricorso dei genitori: i tre bambini non tornano a casa. Avv. Pillon: “Faremo appello in Cassazione”

La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo presentato dalla famiglia Birmingham-Trevallion contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni. Confermato il collocamento dei tre figli nella casa famiglia. L’avvocato Simone Pillon annuncia un nuovo ricorso: «La difesa presenterà nei prossimi giorni ricorso per Cassazione»

AgenPress. Nuovo colpo per la famiglia del bosco. La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il reclamo presentato da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion per ottenere il ricongiungimento con i loro tre figli, che continueranno a vivere nella struttura protetta in cui sono ospitati da novembre 2025. A comunicare la decisione è stato l’avvocato Simone Pillon, che assiste la famiglia e che ha annunciato l’intenzione di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

«Come purtroppo prevedibile viste le precedenti conferme, la Corte di Appello dell’Aquila ha deciso di rigettare il reclamo della famiglia Birmingham Trevallion», ha dichiarato il legale in una nota. La decisione conferma quindi l’ordinanza del Tribunale per i minorenni e la validità della consulenza tecnica su cui si fonda il provvedimento.

Pillon ha espresso forti perplessità sulle motivazioni della Corte, contestando in particolare la valutazione dei rischi per la salute dei bambini legati alla permanenza nella casa famiglia. Secondo il legale, non sarebbero state adeguatamente considerate le osservazioni della difesa e le criticità segnalate in relazione al collocamento extrafamiliare.

Nel comunicato l’avvocato ha sottolineato anche un altro aspetto della vicenda: il diritto dei genitori di scegliere il percorso educativo dei propri figli. «Sono state disattese anche le osservazioni della difesa relative al diritto di libera scelta dei genitori con riguardo alla scuola», ha spiegato, aggiungendo che non sarebbero state considerate alcune indicazioni della giurisprudenza sulla necessità che l’allontanamento dalla famiglia rappresenti una misura residuale e che ne vengano definiti chiaramente i tempi di durata.

La difesa non intende fermarsi. «Su questi e su altri aspetti della decisione la difesa presenterà nei prossimi giorni ricorso per Cassazione», ha annunciato Pillon, aprendo così un nuovo capitolo giudiziario in una vicenda che da mesi divide l’opinione pubblica.

Nonostante il rigetto del reclamo, la Corte d’Appello ha comunque confermato il piano di rientro graduale dei bambini, già avviato e attualmente in corso. I tre piccoli possono trascorrere del tempo con la mamma e il papà durante i fine settimana e negli incontri infrasettimanali. Un percorso che, secondo quanto riferito dal legale, viene vissuto positivamente dai bambini, desiderosi di poter tornare stabilmente a casa.

«I bambini sono molto felici di poter stare con mamma e papà nei fine settimana e nei giorni di incontro infrasettimanale, pur attendendo con ansia il rientro definitivo», ha aggiunto Pillon.

La vicenda della cosiddetta famiglia del bosco era diventata di rilevanza nazionale dopo l’allontanamento dei tre figli dalla casa di Palmoli, in provincia di Chieti. La famiglia, composta dai genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e dai loro bambini, aveva scelto uno stile di vita a stretto contatto con la natura, vivendo in un’abitazione isolata. Le condizioni della casa, le questioni igienico-sanitarie e il percorso educativo dei minori erano stati al centro delle valutazioni dei servizi sociali e del Tribunale per i minorenni.

La decisione della Corte d’Appello rappresenta dunque una nuova battuta d’arresto per i genitori, che speravano di ottenere il ritorno immediato dei figli. Resta però aperta la strada della Cassazione, alla quale la difesa intende sottoporre le questioni giuridiche sollevate contro il provvedimento. Nel frattempo, i bambini rimarranno nella struttura protetta, mentre proseguiranno gli incontri con i genitori e il percorso graduale di riavvicinamento familiare.