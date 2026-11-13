Riforma dei commercialisti, una svolta storica per la professione. Marcello Guadalupi: “È il momento di guardare al futuro”

Il presidente della Fondazione dei Commercialisti di Milano, Marcello Guadalupi, interviene sul futuro della professione dopo il via libera definitivo del Senato alla riforma dell’ordinamento professionale

AgenPress. Una svolta attesa da anni, destinata a incidere sul futuro di una delle professioni più importanti per il sistema economico italiano. Il via libera definitivo del Senato alla riforma dell’ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rappresenta un passaggio significativo per l’intera categoria.

Un risultato che il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio, ha accolto come un traguardo storico, sottolineando l’importanza di adeguare l’ordinamento professionale alle trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche in corso.

La riforma non riguarda soltanto l’aggiornamento delle regole, ma apre una riflessione più ampia sul ruolo che i commercialisti saranno chiamati a svolgere nei prossimi anni.

Su questo tema si inserisce il pensiero di Marcello Guadalupi, presidente della Fondazione dei Commercialisti di Milano, che guarda al cambiamento come a un’opportunità per rafforzare identità, competenze e prospettive della professione.

«La riforma rappresenta un passaggio importante per tutta la nostra categoria. Il mondo economico è cambiato profondamente e anche la professione deve sapersi rinnovare, senza perdere il patrimonio di competenze, esperienza e responsabilità che la contraddistingue. Dobbiamo guardare avanti con una visione moderna e con la consapevolezza del ruolo che svolgiamo a servizio delle imprese e della collettività».

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il rapporto tra formazione e professione. L’attenzione ai giovani, ai percorsi universitari e alla possibilità di avvicinarsi prima al mondo professionale rappresenta un elemento strategico per garantire continuità e ricambio generazionale.

«È fondamentale rendere la professione sempre più attrattiva per i giovani. Dobbiamo offrire loro opportunità, strumenti e percorsi formativi adeguati alle nuove esigenze del mercato. Il commercialista di domani dovrà possedere competenze sempre più ampie, essere preparato sulle innovazioni tecnologiche e saper accompagnare le imprese nelle scelte più complesse».

In questo scenario, Milano assume un ruolo particolarmente significativo. Il suo tessuto imprenditoriale, la presenza di realtà internazionali e la continua evoluzione dei mercati rendono il territorio un osservatorio privilegiato sulle trasformazioni della professione.

La Fondazione dei Commercialisti di Milano può contribuire a questo percorso attraverso iniziative culturali, approfondimenti, formazione e occasioni di confronto tra professionisti, istituzioni e mondo delle imprese.

«La nostra responsabilità è anche quella di creare momenti di crescita e di confronto. Una professione forte è una professione che investe nella conoscenza, nella qualità e nella capacità di interpretare i cambiamenti. Milano può continuare a essere un punto di riferimento importante in questo percorso».

Il via libera del Senato, dunque, non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase. Adesso sarà fondamentale tradurre i principi della riforma in strumenti concreti, capaci di valorizzare il lavoro dei professionisti e rafforzare il loro contributo allo sviluppo del Paese.

Per i commercialisti italiani si apre una stagione di nuove responsabilità e opportunità. La vera sfida sarà trasformare questo cambiamento in una crescita reale, mettendo al centro competenza, innovazione e attenzione alle nuove generazioni.