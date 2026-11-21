AgenPress. “Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia di Gianni De Gennaro e a quanti hanno lavorato al suo fianco. Di fronte a una morte così, i primi doveri sono silenzio e rispetto. Non è il momento delle letture dietrologiche né delle conclusioni affrettate. Non spetta a noi, né a nessuno fuori da un’aula di giustizia, stabilire se fosse colpevole o innocente.

Gianni De Gennaro era un indagato, e per la nostra Costituzione nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva. Questo principio vale anche e soprattutto oggi. Da sempre ci battiamo contro la gogna mediatica e i processi celebrati sui giornali prima che nelle aule. È una battaglia che non cambia a seconda di chi ne viene colpito, e che vale per gli indagati come per chi indaga.

La ricerca della verità sulla strage di via D’Amelio resta un dovere verso Paolo Borsellino, gli agenti della sua scorta e le loro famiglie. Quella verità va cercata con rigore e con le garanzie del processo, nelle aule giudiziarie, non nei processi mediatici”.

Così in una nota Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali Italiani.