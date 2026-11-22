Il progetto «Segnali» della Fondazione Insigniti OMRI al centro di una giornata di studio e confronto multidisciplinare a Grottaferrata. Istituzioni, mondo scientifico, scuola e professionisti insieme per promuovere una cultura della prevenzione

AgenPress. Intercettare il disagio prima che si trasformi in violenza, riconoscere i segnali di fragilità che spesso rimangono nascosti e ricostruire un’alleanza educativa tra famiglia, scuola, istituzioni e società. Sono stati questi i temi al centro della giornata di studio «Adolescenti e adulti di fronte alla violenza. Capire i segnali, prevenire i comportamenti a rischio», promossa sabato 21 novembre 2026 dalla Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nello Spazio Mauro Ghelfi di Grottaferrata, nell’ambito del progetto «Segnali».

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di approfondimento e confronto multidisciplinare sulle nuove forme di disagio e aggressività tra i giovani, mettendo in dialogo competenze provenienti dalle neuroscienze, dalla psicologia, dalla sociologia, dal diritto, dalla criminologia e dal mondo della scuola.

Il progetto «Segnali», promosso dalla Fondazione attraverso una campagna editoriale e scientifica, nasce con l’obiettivo di offrire a famiglie, educatori e istituzioni strumenti di conoscenza e chiavi di lettura per riconoscere tempestivamente le manifestazioni di disagio, prevenire i comportamenti a rischio e contrastare le diverse forme di violenza giovanile. Una prospettiva che non si limita a intervenire quando il comportamento problematico si è già manifestato, ma punta a comprendere le fragilità e le condizioni che possono esserne all’origine.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del Prefetto Filippo Santarelli, Commissario straordinario del Comune di Grottaferratae padrone di casa dell’iniziativa; del Prefetto Lamberto Giannini, Prefetto di Roma; e del Prefetto Giuseppe Castaldo, Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. È intervenuto anche Mirko Di Bernardo, già sindaco di Grottaferrata, a testimonianza dell’attenzione del territorio verso un tema che coinvolge direttamente le comunità locali e le loro responsabilità educative e sociali.

Il Prefetto Santarelli ha rivolto un saluto di benvenuto ai partecipanti, esprimendo apprezzamento per la scelta di Grottaferrata quale sede di un’iniziativa dedicata a un tema di così grande rilevanza sociale. Ha sottolineato il valore di occasioni di confronto che consentono di mettere in comune esperienze e competenze, richiamando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, mondo scientifico e comunità locale per affrontare le fragilità giovanili e promuovere una cultura della prevenzione.

Mirko Di Bernardo, già sindaco di Grottaferrata, ha espresso apprezzamento per la scelta di coinvolgere la città in un’iniziativa di approfondimento su un tema così importante per le nuove generazioni e per l’intera comunità. Ha sottolineato il valore di occasioni di confronto che mettono in dialogo istituzioni, mondo scientifico, scuola e cittadini, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sulle fragilità giovanili e sulla necessità di costruire insieme percorsi di prevenzione.

Il Prefetto Giuseppe Castaldo ha richiamato la necessità che l’impegno delle istituzioni contro ogni forma di violenza si sviluppi lungo due direttrici complementari: la prevenzione, per intercettare le situazioni di rischio prima che producano conseguenze irreparabili, e la solidarietà, per non lasciare sole le vittime e i loro familiari. Nel suo ruolo di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, ha sottolineato l’importanza di un sistema di tutela capace di offrire risposte concrete a chi ha subito le conseguenze della violenza, accompagnando le persone nei percorsi di protezione e di ricostruzione della propria vita.

Ha inoltre richiamato il valore di una responsabilità istituzionale che non può esaurirsi nell’intervento successivo alla commissione di un reato. La tutela della persona, della sua libertà e della sua dignità richiede attenzione, presenza e capacità di fare rete tra le diverse componenti della società. Un impegno che assume un significato particolare quando sono coinvolti i giovani, perché prevenire significa anche creare le condizioni affinché le fragilità possano trovare ascolto e risposte prima di trasformarsi in situazioni di grave disagio o violenza.

La sicurezza comincia dall’ascolto: il messaggio del Questore Roberto Massucci

«Non possiamo accorgerci dei giovani soltanto quando sbagliano». È il messaggio che ha caratterizzato l’intervento del Questore di Roma, Roberto Massucci, Vicepresidente vicario della Fondazione Insigniti OMRI, che ha aperto il confronto richiamando il valore della prevenzione e la necessità di riconoscere tempestivamente i segnali di disagio.

«Quando un giovane arriva a manifestare il proprio disagio attraverso la violenza, dobbiamo certamente intervenire per fermarlo e tutelare chi ne subisce le conseguenze. Ma dobbiamo anche avere il coraggio di domandarci se, prima di quel momento, ci siano stati segnali che qualcuno avrebbe potuto cogliere».

Massucci ha sottolineato che la sicurezza non si costruisce soltanto attraverso regole, controlli e sanzioni, che restano indispensabili, ma anche attraverso la qualità delle relazioni, la credibilità degli adulti e la capacità delle istituzioni di essere presenti nella vita delle persone, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità.

Ha quindi richiamato la necessità di superare una lettura esclusivamente repressiva della violenza giovanile, senza mai attenuare la responsabilità individuale di chi commette un reato. «Non dobbiamo confondere il disagio con la devianza, né considerare ogni giovane in difficoltà un potenziale autore di violenza. Dobbiamo invece imparare a distinguere, comprendere e intervenire. Perché prevenire non significa giustificare: significa assumersi una responsabilità prima che sia troppo tardi».

In questa prospettiva, il Questore ha evidenziato il ruolo della Polizia di Stato, che non deve sostituirsi alla famiglia o alla scuola, ma contribuire a costruire una rete di fiducia capace di intercettare le fragilità e promuovere la cultura della legalità. Ha inoltre richiamato la responsabilità educativa degli adulti: ai ragazzi occorre insegnare che ogni libertà comporta una responsabilità e che il rispetto dell’altro è la condizione per esercitarla pienamente; agli adulti spetta invece il compito di offrire punti di riferimento credibili, saper porre limiti e non sottrarsi alla fatica dell’ascolto.

In conclusione, Massucci ha richiamato il significato più profondo della funzione di polizia: «Una Polizia autorevole non è soltanto quella che sa farsi rispettare, ma anche quella che sa farsi riconoscere come un punto di riferimento. La nostra missione è esserci quando qualcuno ha bisogno di protezione, ma anche contribuire a creare le condizioni perché quel bisogno non nasca».

Un messaggio che si riassume nella sua riflessione finale: «La sicurezza più importante è quella che riusciamo a costruire prima che accada qualcosa di irreparabile».

Il confronto, moderato dal Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI, è quindi proseguito con gli interventi degli esperti e degli autori che hanno contribuito al progetto «Segnali».

Le neuroscienze e l’importanza di riconoscere precocemente il disagio

Il professor Pietro Pietrini, neuroscienziato e professore ordinario di Biochimica clinica presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, ha richiamato l’attenzione sull’importanza di riconoscere tempestivamente i segnali di disagio psicologico e psichiatrico durante l’adolescenza. Ha sottolineato come circa due terzi dei disturbi psichiatrici esordiscano proprio in questa fase della vita, dai disturbi dell’umore a quelli d’ansia, dai disturbi psicotici ai disturbi di personalità. Ancora più elevata è la percentuale dei disturbi da dipendenza che insorgono in età adolescenziale.

Pietrini ha posto l’accento anche sul ritardo che spesso intercorre tra la comparsa dei primi sintomi e la diagnosi, un intervallo che può arrivare anche a due o tre anni. Un ritardo che rischia di compromettere il benessere dell’individuo, il suo percorso di crescita e il suo pieno sviluppo nella società. Da qui la necessità di non sottovalutare le manifestazioni di disagio giovanile, anche quando si esprimono attraverso comportamenti aggressivi o violenti, e di mettere a punto strumenti capaci di intercettarle precocemente.

Una riflessione direttamente collegata alla finalità del progetto «Segnali»: promuovere conoscenza e consapevolezza affinché il disagio possa essere riconosciuto e affrontato prima che si traduca in situazioni più gravi.

Famiglia, ascolto ed empatia: il ruolo della prevenzione

La professoressa Anna Maria Giannini ha approfondito l’importanza di riconoscere i segnali di disagio nelle fasce giovanili, spesso difficili da individuare ma potenzialmente indicativi di situazioni che, se trascurate, possono evolvere in disturbi comportamentali, isolamento sociale, violenza e autolesionismo.

I principali soggetti chiamati a intercettare questi segnali sono la famiglia e le diverse agenzie educative: dalla scuola agli insegnanti, fino a chi accompagna i ragazzi nelle attività sportive e nei luoghi di aggregazione. Per riuscirci, tuttavia, non basta osservare: occorrono ascolto attivo, disponibilità al dialogo, empatia e capacità di entrare in sintonia con il mondo emotivo dei giovani.

Un passaggio significativo ha riguardato quella che in psicologia viene definita «difesa percettiva»: la difficoltà, talvolta inconsapevole, di riconoscere e ammettere che un figlio possa attraversare una situazione di disagio. In una società che propone modelli di perfezione e prestazione, ogni difficoltà rischia di essere negata o nascosta. Si possono così manifestare atteggiamenti opposti: genitori che individuano problemi anche dove non esistono e altri che faticano a riconoscere difficoltà reali.

Tra i segnali da non sottovalutare sono stati indicati i cambiamenti improvvisi del comportamento, il progressivo isolamento, il rifiuto delle relazioni sociali, gli atteggiamenti ostili immotivati, il rifugio esclusivo nel mondo digitale e i comportamenti ossessivi legati al cibo e all’immagine corporea.

La professoressa ha infine richiamato la necessità di costruire una rete di collaborazione tra famiglie, insegnanti e agenzie educative. Osservazione, ascolto attivo, empatia e capacità di riconoscere le emozioni diventano strumenti fondamentali di prevenzione. Cogliere i segnali di disagio significa soprattutto riuscire a entrare in relazione con i giovani e creare le condizioni perché possano esprimere la loro parte più bella, costruttiva e creativa.

La rappresentazione sociale della violenza e il ruolo dei media

La psicologa clinica e criminologa Silvia Calzolari ha offerto una prospettiva psico-sociale sul fenomeno della violenza, considerato come un problema che attraversa l’intera società e si manifesta in forme diverse, coinvolgendo bambini, adolescenti, adulti, animali e ambiente.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo della comunicazione mediatica e ai suoi possibili effetti sui comportamenti e sulla percezione collettiva. Social network, pubblicità e prodotti di intrattenimento contribuiscono infatti a diffondere modelli e rappresentazioni della realtà nei quali la violenza occupa uno spazio sempre più rilevante.

Calzolari si è soffermata in particolare sulla crescente centralità del genere crime, interrogandosi sui meccanismi attraverso i quali la continua esposizione a contenuti violenti può influenzare la sensibilità individuale e sociale. Una riflessione che ha richiamato la necessità di sviluppare consapevolezza critica nei confronti dei messaggi mediatici, soprattutto tra le giovani generazioni.

Giovani, fragilità e responsabilità educativa

Silvia Nanni ha concentrato la propria riflessione sul rapporto tra giovani adulti e violenza, richiamando l’attenzione sulle fragilità e sui disagi che spesso precedono i comportamenti aggressivi.

«La violenza raramente nasce all’improvviso. Nella maggior parte dei casi è il punto di arrivo di un disagio che non è stato intercettato, di una fragilità che è rimasta senza risposte, di una difficoltà relazionale che non ha trovato strumenti adeguati di elaborazione».

Nanni ha evidenziato come l’esposizione ai social network, l’indebolimento dei riferimenti educativi e la difficoltà nella gestione dei conflitti contribuiscano a manifestazioni di violenza che non sono soltanto fisiche, ma comprendono anche bullismo, cyberbullismo, prevaricazione e umiliazione.

Il suo intervento ha richiamato il valore della responsabilità condivisa tra famiglia, scuola, istituzioni e comunità: «Nessuna norma, da sola, può sostituire il ruolo educativo della famiglia, della scuola, delle istituzioni e della comunità. La prevenzione richiede una responsabilità condivisa. La sfida non è soltanto contrastare la violenza, ma costruire relazioni fondate sul rispetto, sulla responsabilità e sulla consapevolezza».

La responsabilità degli adulti e la ricostruzione della socialità

Il sociologo Maurizio Fiasco ha posto al centro la responsabilità degli adulti e delle istituzioni di fronte alla crescente criticità delle condizioni di vita e di crescita delle nuove generazioni. Ha sottolineato la necessità di affiancare agli strumenti tecnici e agli interventi normativi un profondo aggiornamento del modello pedagogico, fondato su un approccio proattivo, sulla presa in carico del disagio, sulla ricostruzione della socialità e sulla capacità di offrire ai giovani una prospettiva credibile di futuro.

Fiasco ha invitato a interpretare la violenza adolescenziale non soltanto attraverso la manifestazione dei singoli comportamenti, ma considerando le condizioni sociali, educative e relazionali nelle quali si sviluppano la personalità, il bisogno di riconoscimento e la ricerca di significato dei ragazzi.

La sua proposta si articola lungo sei direttrici: riconoscere il disagio come una domanda educativa; assumere una responsabilità educativa collettiva; ricostruire le opportunità di socializzazione, anche dopo le trasformazioni determinate dalla pandemia; offrire alternative concrete all’isolamento negli ambienti digitali e all’esposizione incontrollata a videogiochi, social network e scommesse; contrastare la stigmatizzazione attraverso forme di prevenzione attente e intelligenti; restituire infine ai giovani un orizzonte di futuro, fatto di partecipazione, possibilità di espressione e occasioni di autorealizzazione.

Una riflessione che richiama gli adulti a un’assunzione di responsabilità non più rinviabile: la prevenzione della violenza non può limitarsi a intervenire sui comportamenti, ma deve agire sulle condizioni che generano il disagio, ricostruendo legami sociali e relazioni educative.

Scuola, cultura e fiducia nelle nuove generazioni

Il professor Mario Rusconi ha concentrato il proprio intervento sul rapporto tra giovani e mondo degli adulti, richiamando le responsabilità della società nella costruzione del futuro delle nuove generazioni.

«I giovani non hanno perso il futuro. Siamo noi adulti che abbiamo smesso di raccontarglielo» è il messaggio centrale della sua riflessione, nella quale ha invitato a superare i giudizi sui comportamenti giovanili per interrogarsi sulle opportunità che famiglie, scuola e istituzioni sono in grado di offrire.

Rusconi ha sottolineato il valore della cultura e della scuola come strumenti per sviluppare autonomia, pensiero critico e consapevolezza, soffermandosi anche sulle trasformazioni introdotte dai social network e dall’intelligenza artificiale. Le tecnologie non devono essere considerate soltanto una minaccia, ma richiedono educazione al loro utilizzo consapevole e capacità di giudizio.

Ha infine richiamato la necessità di restituire ai giovani fiducia, opportunità concrete e spazi di partecipazione: «Una società che considera i giovani una risorsa non può continuare a trattarli esclusivamente come destinatari delle decisioni altrui». La responsabilità educativa, ha sottolineato, riguarda l’intera comunità adulta.

La tutela degli insegnanti e il valore della legalità

Il professor Vito Tenore ha affrontato il tema della violenza fisica e verbale contro gli insegnanti da parte di alunni e genitori, analizzandone le cause sociali, le responsabilità e gli strumenti di tutela.

Le aggressioni, ha sottolineato, non sono episodi isolati, ma il sintomo di una più ampia crisi educativa, legata all’indebolimento del ruolo della famiglia, alla diffusione della violenza attraverso i social network e alla progressiva perdita di autorevolezza e riconoscimento sociale della figura docente.

Tenore ha richiamato la necessità di rafforzare le tutele giuridiche degli insegnanti, garantire assistenza legale e sostegno alle vittime e responsabilizzare maggiormente le famiglie. Ma la risposta non può essere affidata soltanto alle sanzioni penali: occorrono prevenzione, educazione al rispetto, formazione e una reale alleanza tra scuola, famiglia e istituzioni.

La sua proposta è quella di riportare al centro la protezione di chi subisce la violenza e il riconoscimento del valore sociale della professione docente. Una riflessione che si riassume in una chiara inversione delle priorità: prima la tutela della vittima, poi la punizione dell’aggressore; prima la responsabilizzazione delle famiglie, poi la sanzione dei figli.

Il Quirinale e il dialogo tra le istituzioni e i giovani

Costantino Del Riccio ha ripercorso, attraverso episodi e testimonianze, ottant’anni di dialogo tra i giovani e il Quirinale, a partire dalle lettere inviate nel 1957 al Presidente Giovanni Gronchi.

Il suo intervento ha evidenziato come il rapporto tra i Presidenti della Repubblica e le nuove generazioni racconti anche l’evoluzione del Paese. Sono cambiate le domande dei ragazzi, le loro aspettative e le forme della partecipazione, ma è rimasta la necessità di essere ascoltati e riconosciuti. Da Pertini a Mattarella, ciascun Presidente ha interpretato questo ascolto secondo la propria sensibilità e il proprio tempo.

Il Quirinale non è stato soltanto la sede della più alta istituzione della Repubblica, ma anche un luogo nel quale i cittadini, e i giovani in particolare, hanno potuto riconoscere un interlocutore. Il Presidente non dispone degli strumenti per risolvere direttamente tutte le questioni che gli vengono sottoposte, molte delle quali competono al Governo e al Parlamento. Può tuttavia accogliere quelle domande, dar loro attenzione e richiamare le istituzioni e il Paese alle responsabilità che ne derivano.

Le richieste dei giovani, spesso legate allo studio, al lavoro e alle opportunità, non sempre possono trovare risposta diretta al Quirinale. Ma ascoltarle significa riconoscere che dietro ogni domanda c’è una richiesta di cittadinanza. La democrazia si rafforza quando le istituzioni non considerano i giovani destinatari di promesse, ma interlocutori ai quali dare voce e spazio nel presente.

Le conclusioni del Prefetto Francesco Tagliente: riconoscere i segnali, assumersi le responsabilità

Nelle conclusioni, il Prefetto Francesco Tagliente ha ricondotto i diversi contributi a una convinzione comune: la prevenzione della violenza giovanile è una responsabilità che riguarda l’intera comunità. Non possiamo chiedere ai giovani di non essere violenti se non siamo disposti, come adulti, a interrogarci sul mondo che abbiamo costruito intorno a loro.

La prevenzione, ha sottolineato, non comincia quando si manifesta un comportamento aggressivo, ma molto prima: nella capacità di cogliere un disagio, nell’attenzione alle fragilità, nella qualità delle relazioni familiari, nella credibilità della scuola e nella responsabilità delle istituzioni. Servono norme, controlli e sanzioni, ma soprattutto adulti capaci di ascoltare, educare e dare l’esempio, famiglie e insegnanti disponibili a collaborare e istituzioni capaci di fare rete.

Tagliente ha ricordato che è questo il significato del progetto «Segnali»: imparare a vedere ciò che spesso non si vede, comprendere ciò che talvolta si preferisce ignorare e intervenire prima che una fragilità si trasformi in un problema più grave.

Come Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha ribadito l’impegno a mettere a disposizione competenze, esperienze e sensibilità diverse, favorendo il dialogo tra istituzioni, mondo scientifico, scuola e società civile. La promozione della legalità, il rispetto della dignità umana e la tutela dei più fragili non possono restare principi astratti, ma devono tradursi in un impegno concreto verso le nuove generazioni.

Iniziative come questa ci ricordano che la responsabilità verso la comunità non appartiene soltanto alle istituzioni e al mondo della scuola e della ricerca. È significativo che anche la Banca di Credito Cooperativo di Roma abbia voluto testimoniare la propria attenzione verso questi temi, come già avvenuto in occasione dell’evento promosso il 2 ottobre dalla Fondazione Insigniti OMRI insieme alla Questura di Roma, al Circo Massimo, che ha coinvolto circa 4.000 studenti. Una sensibilità che dimostra come il legame con il territorio si esprima anche attraverso l’attenzione alle fragilità delle persone, alla crescita dei giovani e al futuro delle nuove generazioni.

A conclusione della giornata, il Presidente della Fondazione ha lasciato un messaggio che ne riassume il significato:

«I giovani non hanno bisogno soltanto che gli adulti indichino loro la strada da seguire; hanno bisogno di trovare adulti disposti a camminare accanto a loro. Riconoscere i segnali, oggi, significa non lasciare soli i ragazzi domani».

Un impegno che proseguirà anche in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con la partecipazione di rappresentanti della Fondazione alle iniziative promosse in diversi contesti territoriali.