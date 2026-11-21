AgenPress. Movimento Poliziotti Democratici e Riformisti esprime profondo cordoglio per la morte di Gianni De Gennaro, già capo della Polizia e figura di primo piano delle istituzioni italiane.

«Di fronte a una notizia così drammatica, il primo sentimento non può che essere quello del rispetto per la persona e per il dolore dei familiari. Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto. La vicenda che lo aveva coinvolto nell’ambito dell’inchiesta sui depistaggi successivi alla strage di via D’Amelio rappresentava una questione di grande rilevanza istituzionale e giudiziaria, che meritava e merita di essere affrontata nelle sedi competenti, con rigore e senza alcuna strumentalizzazione».

Lo dichiara Antonio Alletto, per MP – Movimento Poliziotti Democratici e Riformisti.

«La morte di un uomo, soprattutto quando avviene in circostanze tanto tragiche, non deve mai diventare occasione di speculazione o di giudizi sommari. È necessario mantenere distinti il piano umano, quello giudiziario e quello istituzionale. Alla famiglia di Gianni De Gennaro rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze».