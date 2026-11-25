La Fondazione Insigniti OMRI propone una riflessione di Costantino Del Riccio, Presidente del Comitato consultivo della Fondazione per la comunicazione istituzionale, dedicata al messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

AgenPress. Un contributo che invita ad andare oltre le dichiarazioni di principio e a interrogarsi su una questione essenziale: che cosa accade a una donna dopo aver trovato il coraggio di denunciare?

La libertà non si realizza soltanto nel momento in cui si rompe il silenzio. Deve poter diventare una possibilità concreta di ricostruire la propria vita, con la protezione, il sostegno e le opportunità che le istituzioni hanno il dovere di garantire.

È un tema che riguarda la dignità della persona, la responsabilità pubblica e la qualità della nostra democrazia.

Come Fondazione Insigniti OMRI, riteniamo che la cultura del rispetto, della legalità e della responsabilità debba tradursi in un impegno quotidiano, condiviso da istituzioni e cittadini.

Buona lettura. Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI

MATTARELLA, LA LIBERTÀ DI UNA DONNA SI MISURA NELLE RISPOSTE DELLE ISTITUZIONI

Di Costantino Del Riccio, Presidente del Comitato consultivo della Fondazione Insigniti OMRI per la comunicazione istituzionale. Che cosa accade a una donna il giorno dopo la denuncia? Se decide di lasciare casa, deve trovare dove dormire quella sera, pensare ai figli e alla scuola dell’indomani.

Se il denaro di famiglia è sempre stato nelle mani del compagno, anche il costo di uno spostamento può diventare un ostacolo. Da queste circostanze dipende spesso la possibilità di andarsene.

È su questo terreno che si muove il messaggio di Sergio Mattarella per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il Presidente invita a considerare quel tempo meno visibile in cui una donna che ha chiesto aiuto deve poter «riprendere in mano la propria vita». L’espressione merita attenzione perché fa due cose insieme: restituisce alla donna il posto che le spetta nelle decisioni sul proprio futuro e chiama le istituzioni a rispondere delle condizioni in cui quelle decisioni potranno essere prese.

Uscire dalla violenza, dunque, non può dipendere solo dal coraggio di chi la subisce. Per trovare la forza di lasciare un compagno violento possono volerci anni. Dopo la decisione arrivano domande che meritano risposte precise. Dove potrà andare, magari con un figlio? Chi la proteggerà se le minacce continuano? E chi garantirà che l’autore della violenza risponda delle proprie azioni?

Il tema internazionale del 2026 collega la tutela delle vittime al contrasto dell’impunità. Sono due doveri che richiedono risposte e tempi diversi. La giustizia deve accertare i fatti e le responsabilità, ma chi teme di rientrare a casa ha bisogno di una protezione fin dal momento in cui confida la propria paura. Conta anche la prima domanda che le viene rivolta. Chiederle perché abbia aspettato tanto per parlare significa pretendere da lei una spiegazione per il tempo trascorso sotto minaccia.

Mattarella individua nelle disuguaglianze e negli stereotipi le radici della sopraffazione. Il richiamo all’educazione riguarda da vicino anche gli uomini. Un ragazzo che pretende di leggere i messaggi della compagna può aver sentito chiamare premura, magari in famiglia, quella pretesa di controllo. Un adulto che la riconosce e la mette in discussione gli insegna qualcosa di preciso sulla libertà dell’altra persona.

Non è una sequenza di appelli rituali, quella costruita dal Quirinale attorno al 25 novembre.

Fin dal 2015, primo anno del mandato, Mattarella si rivolge ai giovani con una formula semplice: «Amore e violenza sono tra loro incompatibili». È un principio da portare in classe, ma anche una responsabilità consegnata agli adulti. Due anni dopo, in un messaggio alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, il Presidente intervenne su un nodo del linguaggio pubblico. Definire un delitto passionale, osserva, significa offrire all’aggressore un alibi sentimentale e spostare l’attenzione dalla sua condotta alla scelta della donna di lasciarlo.

Quella riflessione si intreccia con un’altra. Nel 2016 Mattarella ricorda i figli che assistono alla violenza contro la madre e ne subiscono a loro volta le conseguenze. L’anno dopo propose di guardare alla distribuzione del potere. Una società in cui le donne condividono con gli uomini le responsabilità pubbliche resiste meglio alla cultura della sopraffazione. Non è un salto astratto, perché l’idea che un ragazzo si forma del posto di una donna nella società dipende anche da ciò che vede accadere in casa.

Nel 2018 il Presidente fissò il principio che attraversa entrambi i mandati: la violenza contro una donna «non è mai un fatto privato». L’anno seguente ne trasse una conseguenza concreta, chiedendo risorse per sostenere le vittime e i loro figli, oltre a una maggiore capacità di riconoscere i primi segni del maltrattamento.

Quelle parole diventano particolarmente chiare nella primavera del 2020, durante il confinamento imposto dalla pandemia. Per una donna costretta a convivere con chi la maltratta, restare a casa significava avere meno occasioni per chiedere aiuto. Mattarella raccoglie l’allarme delle associazioni e indica con chiarezza gli abusi che sfuggono a uno sguardo esterno, a cominciare dai ricatti economici.

Negli anni successivi lo sguardo si allarga. Nel 2021 il Presidente torna sulla difficoltà di accettare, nella vita di coppia, la parità riconosciuta alle donne nella vita civile. L’anno dopo guarda ai Paesi in cui denunciare un abuso espone alla repressione e ai territori di guerra, dove cresce il pericolo della tratta. Nel 2023 parla del fallimento di una società ancora incapace di costruire rapporti paritari, e la domanda rivolta a ciascuno riguardava la scuola e il mondo del lavoro quanto le istituzioni.

Nel 2024 Mattarella richiama la Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013. A distanza di oltre un decennio, il giudizio è netto: le tutele introdotte lasciavano ancora troppe donne, anche giovanissime, esposte agli abusi.

Nel 2025 si sofferma sulla violenza digitale e sui suoi «effetti tutt’altro che virtuali». Per una ragazza ricattata con la minaccia di diffondere una foto intima, quegli effetti cominciano prima ancora che qualcuno la condivida. Nello stesso messaggio ricorda le sorelle Mirabal, assassinate il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana per essersi opposte alla dittatura.

A dare unità a questi interventi è la libertà di scegliere. Nel testo del 2026 quella libertà si misura anche in ciò che accade dopo la denuncia, quando l’attenzione della cronaca si è già rivolta altrove. Per una donna può voler dire conservare il lavoro, trovare una casa in cui sentirsi al sicuro, accompagnare un figlio a scuola senza temere chi la aspetta al ritorno. È allora, nella possibilità di riprendere in mano la parte più ordinaria della propria vita, che una cittadina può riconoscere la presenza della Repubblica.

Costantino Del Riccio