Fondazione Insigniti OMRI. La 1ª Commissione permanente del Senato (Affari costituzionali) ha concluso l’esame, in sei e referente, del disegno di legge costituzionale n. 1901, conferendo all’iniziativa un impulso significativo verso la prima deliberazione dell’Assemblea.

Quarto Focus del Presidente della Fondazione Insigniti OMRI Prefetto Francesco Tagliente

Concluso l’esame in Commissione: la prima deliberazione dell’Assemblea del Senato programmata per il 16 dicembre 2026

Aggiornamento al 25 novembre 2026

AgenPress. È una giornata di grande soddisfazione per la Fondazione Insigniti OMRI. Dopo oltre tre anni di impegno, iniziative e attività di sensibilizzazione, il percorso per il riconoscimento costituzionale de «Il Canto degli Italiani» raggiunge una tappa parlamentare di fondamentale importanza.

Il 25 novembre 2026, infatti, la 1ª Commissione permanente del Senato (Affari costituzionali) ha concluso l’esame, in sei e referente, del disegno di legge costituzionale n. 1901, conferendo all’iniziativa un impulso significativo verso la prima deliberazione dell’Assemblea.

Il provvedimento, sottoscritto da rappresentanti della quasi totalità dei gruppi parlamentari, ha attraversato l’esame in Commissione in un clima di ampio consenso e convergenza tra le diverse forze politiche, culminato nel conferimento unanime del mandato al relatore, senatore Andrea De Priamo, a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo modificato.

Nel corso della seduta, la Commissione ha approvato la riformulazione dell’emendamento 1.5, che interviene su due punti qualificanti del nuovo comma da aggiungere all’articolo 12 della Costituzione. Da un lato, si opta per una formulazione più asciutta ed essenziale, coerente con il linguaggio della Carta costituzionale: viene confermato il riconoscimento de «Il Canto degli Italiani» quale Inno nazionale della Repubblica, accanto al Tricolore, ma vengono espunti i riferimenti nominativi agli autori Goffredo Mameli e Michele Novaro, presenti nel testo originario. Dall’altro, si stabilisce che sia la legge — e non più un semplice regolamento governativo — a disciplinare le modalità di esecuzione e di tutela dell’Inno nazionale.

Si conclude così una fase significativa del percorso parlamentare, avviato con le audizioni e proseguito attraverso il confronto in Commissione e l’esame delle proposte emendative.

Un risultato che conferma la capacità di questo tema di superare le distinzioni tra gli schieramenti politici, raccogliendo sensibilità e adesioni diverse attorno a un patrimonio comune della storia nazionale. La senatrice Susanna Donatella Campione, prima firmataria dell’iniziativa legislativa, ha sottolineato il significato di questa condivisione, evidenziando il valore del riconoscimento costituzionale de «Il Canto degli Italiani» quale preziosa eredità da trasmettere alle future generazioni.

Il calendario ufficiale del Senato indica mercoledì 16 dicembre 2026 come data programmata per la prima deliberazione dell’Assemblea sul provvedimento, salvo eventuali variazioni legate alla programmazione dei lavori parlamentari e alla sessione di bilancio.

Si tratta di un passaggio istituzionale di particolare rilievo, poiché segnerà la prima delle quattro deliberazioni parlamentari — due per ciascuna Camera — previste dall’articolo 138 della Costituzione per l’approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali.

A nome di tutti i componenti della Fondazione Insigniti OMRI, desideriamo esprimere un sentito ringraziamento al presidente della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) e relatore del provvedimento, senatore Andrea De Priamo, alla prima firmataria, senatrice Susanna Donatella Campione, e a tutti i parlamentari dei diversi gruppi politici che, con sensibilità istituzionale e spirito di condivisione, hanno contribuito a questo importante passaggio verso il riconoscimento costituzionale del nostro Inno.

«Il conferimento unanime del mandato al relatore rappresenta per la Fondazione Insigniti OMRI il coronamento di un impegno avviato da oltre tre anni e portato avanti nelle istituzioni, nelle scuole e sul territorio per promuovere il riconoscimento della dignità costituzionale de “Il Canto degli Italiani”, anche attraverso formali richieste indirizzate a tutti i presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato. Nel continuare a seguire con attenzione le successive fasi dell’iter parlamentare, la Fondazione auspica che anche in Aula prevalga lo stesso spirito unitario, nella convinzione che affiancare l’Inno alla Bandiera nell’articolo 12 della Costituzione significhi dare piena tutela alla storia, ai valori, alla memoria e all’identità della nostra Repubblica».