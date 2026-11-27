La clamorosa rivelazione durante Ore 14 Sera su Rai 2. Il pc sequestrato dopo l’omicidio di Chiara Poggi sarebbe stato utilizzato anche nella notte di Ferragosto, con accessi che non risulterebbero nei verbali. Sottile: «Sappiamo chi lo ha fatto uscire». Il legale di Stasi, Antonio De Rensis: «Se fosse vero, sarebbe la fine di quell’indagine»

AgenPress. Nuovo colpo di scena nel delitto di Garlasco. Al centro dell’attenzione torna il computer di Alberto Stasi, il portatile sul quale l’allora fidanzato di Chiara Poggi stava lavorando alla propria tesi di laurea la mattina del 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio.

A rilanciare la vicenda è stato Salvo Sottile durante la puntata del 26 novembre di Ore 14 Sera, su Rai 2. La rivelazione è pesante: secondo quanto sostenuto dal giornalista, il computer sequestrato dai carabinieri sarebbe uscito dalla caserma di Garlasco per essere trasferito in un edificio privato. Un particolare che, se confermato dagli accertamenti investigativi, potrebbe avere conseguenze importanti sulla ricostruzione delle prime indagini.

Stasi aveva consegnato spontaneamente il proprio computer agli investigatori il 14 agosto 2007, il giorno successivo all’omicidio di Chiara Poggi. Secondo la ricostruzione presentata dalla trasmissione, i dati informatici mostrerebbero una serie di attività sul dispositivo nei giorni successivi alla consegna. In particolare, sarebbe stato utilizzato nella notte tra il 14 e il 15 agosto, tra le 00.07 e le 00.49. Risulterebbero inoltre operazioni di accesso e copia di materiale nelle giornate del 20, 21 e 22 agosto.

Un altro elemento riguarda il 29 agosto, quando il cestino del computer sarebbe stato svuotato prima della successiva consegna del dispositivo al Ris. Il problema, secondo quanto emerso nel programma, è che queste attività non troverebbero una corrispondente registrazione nei verbali delle operazioni effettuate dagli investigatori. La domanda diventa inevitabile: chi aveva materialmente in mano il computer in quelle ore? E soprattutto, dove si trovava?

È stato proprio il conduttore di Ore 14 Sera a rendere ancora più clamorosa la vicenda. «Noi abbiamo avuto la conferma che il pc è uscito dalla caserma», ha dichiarato Sottile, aggiungendo che la redazione sarebbe in possesso di elementi per ricostruire quanto accaduto. Il giornalista ha anche affermato di conoscere l’identità della persona che avrebbe fatto uscire il dispositivo, senza tuttavia renderne pubblico il nome.

«Se fosse necessario sono disponibile a parlarne con i magistrati», ha aggiunto, spiegando che la Procura di Pavia starebbe approfondendo anche questo aspetto. Secondo Sottile, ci sarebbero più elementi, anche di natura testimoniale, a sostegno della ricostruzione.

Nel corso della trasmissione è intervenuto anche l’ingegnere Roberto Porta, che insieme a Daniele Occhetti aveva lavorato alle analisi informatiche del computer di Stasi. I due consulenti avevano contribuito a recuperare elementi digitali utili a ricostruire l’attività svolta da Alberto Stasi sul computer la mattina dell’omicidio, rimettendo in discussione la prima interpretazione dei dati informatici. L’attenzione si concentra ora sulle operazioni successive al sequestro e sulla loro corretta documentazione.

Tra gli elementi illustrati figurano accessi al computer, copie di file e operazioni che, secondo la ricostruzione televisiva, non sarebbero state adeguatamente riportate nei verbali. La trasmissione ha inoltre richiamato un documento nel quale l’allora sostituta procuratrice Rosa Muscio chiedeva spiegazioni sulla mancanza di fotografie e filmati precedentemente presenti sul computer e sull’hard disk. Un ulteriore elemento che potrebbe contribuire a chiarire che cosa sia accaduto durante la custodia del dispositivo.

Particolarmente forte la reazione di Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, presente in trasmissione. Il legale ha inizialmente manifestato incredulità davanti alla possibilità che il computer sequestrato potesse essere stato portato fuori dai locali delle forze dell’ordine. «Non voglio credere che questo sia vero», ha dichiarato. Poi ha aggiunto: «Qualora la risposta al mio pensiero fosse questa, sarebbe la fine dell’indagine del 2007, non avrebbe più la minima credibilità». De Rensis ha insistito sulla gravità della circostanza: «Se il computer fosse uscito dalla caserma sarebbe inconcepibile. Qualora fosse accaduto nessuno parli di errore». Parole che fotografano il peso che questa nuova ricostruzione potrebbe avere nella strategia difensiva di Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l’omicidio di Chiara Poggi.

La vicenda si inserisce nei nuovi approfondimenti investigativi sul delitto di Garlasco, coordinati dalla Procura di Pavia. Il computer di Stasi rappresenta da sempre uno dei reperti più delicati dell’intera inchiesta. Proprio attraverso l’analisi dei dati informatici si è cercato di stabilire se l’ex fidanzato di Chiara fosse effettivamente al lavoro sulla tesi di laurea nella mattina del delitto.

La ricostruzione proposta da Ore 14 Sera apre ora un interrogativo ulteriore: se il portatile fosse stato trasferito in un’abitazione privata, chi ne avrebbe autorizzato lo spostamento? Chi lo avrebbe utilizzato? E perché non esisterebbe una documentazione completa di quelle operazioni? Sono domande alle quali dovranno rispondere le verifiche della magistratura.

A distanza di oltre diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il computer di Alberto Stasi torna dunque al centro della scena. Non si tratta soltanto di ricostruire una serie di accessi informatici, ma di verificare la regolarità della custodia di un reperto fondamentale per il procedimento giudiziario. Se l’uscita dalla caserma e il trasferimento in un edificio privato venissero dimostrati, si aprirebbe una questione molto seria sulla gestione delle prove durante le prime indagini.