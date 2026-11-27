AgenPress. Gli investimenti del PNRR hanno esteso la connettività delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la diffusione della telemedicina. Restano forti divari territoriali e sociali nell’accesso ai servizi digitali, legati anche alle competenze e all’età dei cittadini e all’organizzazione dei servizi e anche il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) mostra profonde differenze regionali. Inoltre, il completamento del FSE 2.0, ovvero la versione del FSE potenziata tramite i fondi del PNRR, e dell’Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS), ossia l’infrastruttura digitale che raccoglie, integra ed elabora i dati clinici provenienti dai FSE regionali e dal Sistema Tessera Sanitaria, è ancora in corso. È quanto emerge dall’analisi della Fondazione GIMBE presentata oggi dal Presidente Nino Cartabellotta al Forum Risk Management in Sanità di Arezzo, nell’intervento “Trasformazione digitale in sanità. Quali gap tra tecnologia e organizzazione?”.

«Lo sviluppo delle tecnologie – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – è molto più veloce della capacità dei sistemi sanitari di adattarsi alla trasformazione digitale. Servono visione, investimenti su infrastrutture, alfabetizzazione digitale e formazione dei professionisti sanitari, oltre a coraggiose riforme. Altrimenti, il divario tra innovazione tecnologica e benefici per cittadini e SSN continuerà a crescere, aumentando le diseguaglianze».

INFRASTRUTTURE DIGITALI: SUPERATO IL TARGET DI “SANITÀ CONNESSA”. Il Piano “Sanità connessa”, finanziato dalla Missione 1 del PNRR, ha collegato 9.254 strutture sanitarie con una velocità di almeno 1 Gbps, secondo l’ottava Relazione al Parlamento sul PNRR. Sono 554 strutture in più rispetto al target di 8.700 (+6,4%). «Il dato infrastrutturale è positivo – osserva Cartabellotta – ma non può essere assunto come misura della trasformazione digitale del SSN: una struttura connessa non è automaticamente una struttura capace di integrare dati e tecnologie nei processi clinico-assistenziali». Secondo i dati del portale Connetti Italia, il maggior numero di strutture sanitarie attivate si registra in Lombardia (1.323), Piemonte (914), Veneto (910), Campania (815) e Sicilia (759).

DISEGUAGLIANZE DIGITALI: ITALIA SOTTO LA MEDIA UE E DIVARI REGIONALI. Secondo i dati Eurostat, nel 2025 il 54,3% delle persone tra 16 e 74 anni in Italia possiede competenze digitali almeno di base, in aumento rispetto al 45,8% del 2023. L’Italia è al 19° posto su 27 Paesi UE, con un divario di 6,1 punti percentuali dalla media europea (60,4%). Secondo i dati Istat le differenze regionali sono marcate: la quota varia dal 61,2% dell’Emilia-Romagna al 40,2% della Calabria, con un divario di 21 punti percentuali. L’utilizzo di SPID o CIE negli ultimi 12 mesi, tra le persone di 15 anni e più, varia dal 58,2% dell’Emilia-Romagna al 33,8% della Calabria, con 24,4 punti percentuali di differenza. L’uso di Internet scende dal 72,5% tra i 65-74enni al 35,7% tra le persone di 75 anni e più. Tra i 65-74enni, il 27,4% possiede competenze digitali almeno di base. Nelle famiglie composte esclusivamente da anziani l’accesso a Internet si ferma al 63,9%, rispetto al 98,7% delle famiglie con almeno un minore. Nel 2024 il 7,7% delle persone di 75 anni e più ha prenotato online un appuntamento con un professionista sanitario nei tre mesi precedenti l’indagine, contro il 38,7% dei 35-44enni. «Anziani, persone fragili e pazienti cronici – precisa Cartabellotta – sono proprio i cittadini che possono beneficiare maggiormente di telemedicina e servizi sanitari digitali, ma sono anche tra quelli più esposti al rischio di esclusione. La digitalizzazione deve quindi essere progettata come strumento di equità, non come nuova barriera di accesso».

TELEMEDICINA: 979 MILA ASSISTITI. La Piattaforma Nazionale di Telemedicina (PNT) di AGENAS registra, fino a settembre 2026, 978.698 assistiti. Le prestazioni registrate sono 1.911.101: 788.731 televisite (41,3%), 600.507 prestazioni di telemonitoraggio (31,4%), 397.006 teleconsulti (20,8%) e 124.857 prestazioni di teleassistenza (6,5%). Gli assistiti per singola tipologia di servizio sono 394.587 per la televisita, 313.475 per il teleconsulto, 248.408 per il telemonitoraggio e 44.770 per la teleassistenza. Per valutare la diffusione territoriale della telemedicina, la Fondazione GIMBE ha rapportato gli assistiti alla popolazione residente di ciascuna Regione: a fronte di un tasso nazionale di 16,6 assistiti ogni 1.000 abitanti, si passa da 44,3 in Molise a 3,4 in Piemonte. «Contare le prestazioni – sottolinea Cartabellotta – è il primo passo. Ora bisogna capire chi riesce a usare la telemedicina, chi resta escluso e quali benefici ne ricavano i pazienti. Servono dati aperti e confrontabili tra Regioni».

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO: DIVARI REGIONALI E PROPOSTA DI RINVIO PER LA PIENA OPERATIVITÀ. A marzo 2026 risulta disponibile in media il 73% delle 20 tipologie di documenti rilevate dal monitoraggio del FSE 2.0. La quota varia dal 95% della Lombardia al 55% della Provincia Autonoma di Bolzano I dati aggiornati a ottobre 2026 documentano un divario ancora più ampio tra le Regioni nel consenso dei cittadini alla consultazione del FSE da parte dei professionisti sanitari. La media nazionale è del 44%, ma persistono enormi gap tra Regioni: dal 91% della Provincia Autonoma di Trento al 4% della Calabria (figura 8). Il termine del 31 marzo 2026 per il completamento della terza fase di attuazione del FSE 2.0 è trascorso. Il 7 ottobre 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole a un nuovo schema di decreto che prevede di rinviare al 30 giugno 2027 la piena attuazione del FSE 2.0 e dell’EDS in tutte le Regioni. Per la terza fase del FSE 2.0, lo slittamento sarebbe di 15 mesi. Lo schema prevede inoltre la possibilità di anticipare l’attivazione di alcuni servizi dell’EDS, informando i professionisti sanitari che le elaborazioni dei dati potrebbero basarsi su informazioni non ancora complete. «Il raggiungimento dei target PNRR – commenta Cartabellotta – non coincide con la piena operatività del FSE in tutto il Paese. Completezza dei contenuti, interoperabilità dei sistemi e consenso dei cittadini alla consultazione restano condizioni indispensabili perché i dati possano seguire davvero il cittadino lungo il percorso di cura».

DATI SANITARI: A MARZO 2027 LA NOTIFICA DELLE AUTORITÀ NAZIONALI. Entro il 26 marzo 2027 l’Italia dovrà comunicare alla Commissione europea l’identità delle autorità di sanità digitale e degli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari previsti dallo Spazio europeo dei dati sanitari (EHDS). «Mancano quattro mesi a una scadenza fondamentale – afferma Cartabellotta – perché la crescente disponibilità di dati sanitari offre grandi opportunità per assistenza, ricerca e programmazione, ma servono responsabilità chiare, sistemi interoperabili, dati di qualità e massime garanzie di sicurezza e tutela della privacy».

«Il PNRR ha accelerato la costruzione delle fondamenta digitali – conclude Cartabellotta – ma infrastrutture, piattaforme e target non sono il traguardo. Ora bisogna integrare le tecnologie nei percorsi assistenziali, investire sulle competenze dei professionisti e sull’alfabetizzazione digitale dei cittadini, garantire alternative assistite per chi non può utilizzare i canali digitali e rendere pubblici dati che permettano di valutare risultati ed equità. Solo così la trasformazione digitale potrà migliorare realmente accessibilità, continuità e qualità delle cure senza ampliare le diseguaglianze».