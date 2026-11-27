AgenPress. «Parlare di istigazione al suicidio mi sembra passare da una tragedia a una commedia. Mi sembra una narrazione abbastanza volgare, che serve soltanto ad agitare la polemica. Non si fa bene nemmeno così alla memoria di chi è morto».

Così Claudio Fava, giornalista e già parlamentare nazionale ed europeo, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano, nella trasmissione Battitori Liberi, condotta da Gianluca Fabi e Savino Balzano, commentando le accuse rivolte alla Procura di Caltanissetta in seguito al suicidio di De Gennaro.

«Le commissioni antimafia non orientano il lavoro delle procure della Repubblica, assolutamente», ha sottolineato Fava, ribadendo la necessità di proseguire le indagini. «Andiamo avanti, utilizziamo le norme del diritto, del codice per poter fare le domande e ottenere le risposte».

«Se De Gennaro fosse vivo, fosse tra noi, avrebbe potuto rispondere alle molte domande che gli sarebbero state rivolte, anche ad alcune domande che vengono fuori naturalmente dalla lettura di queste lettere dolenti, drammatiche. In questo modo bisogna ricominciare a cercare».

Ripercorrendo la vicenda della strage di via D’Amelio, Fava ha affermato: «C’è stato uno dei più clamorosi e anche ridicoli depistaggi che si possano immaginare perché questo Paese non doveva conoscere la verità. Tutto questo è accaduto perché qualcuno ha voluto che accadesse».

Sulle possibili ragioni alla base della strage, Fava ha poi aggiunto: «Io non credo che occorra scegliere il movente che ci garba di più, per metterci magari una bandierina politica in cima. La storia è molto più complessa in genere, in questo caso in modo particolare. Paolo Borsellino doveva morire per una serie di ragioni che tutte insieme hanno determinato una massa critica insostenibile».