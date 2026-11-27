Il fuoriclasse spagnolo della Ducati dice addio alla MotoGP a 33 anni, pochi giorni dopo aver conquistato il decimo titolo mondiale della sua carriera. Una decisione maturata dopo anni di infortuni e interventi chirurgici. «Ho dato tutto il mio corpo alle moto, ora è arrivato il momento di fermarmi»

AgenPress. Una notizia destinata a entrare nella storia del motociclismo. Marc Márquez si ritira dalla MotoGP. Il campione spagnolo ha annunciato a sorpresa la decisione venerdì 27 novembre, nel paddock del Gran Premio di Valencia, lasciando senza parole tifosi, colleghi e soprattutto la sua squadra, la Ducati. L’annuncio è arrivato poco prima dell’inizio delle prime prove libere. Márquez ha scelto un modo particolare per comunicare la notizia: una serie di cartelli mostrati davanti alle telecamere, con un messaggio rivolto a tutti coloro che lo hanno accompagnato durante la sua straordinaria carriera. «Grazie a tutti quelli che hanno fatto parte di questo viaggio. Spero che vi siate divertiti quanto mi sono divertito io. Questa sarà la mia ultima gara in MotoGP. Abbiamo fatto la storia».

Domenica 29 novembre, sul circuito Ricardo Tormo, sarà dunque l’ultima volta che il numero 93 prenderà il via a un Gran Premio. La decisione arriva in un momento che sembrava impossibile da immaginare. Soltanto pochi giorni fa, infatti, Márquez aveva conquistato il suo decimo titolo mondiale complessivo, l’ottavo nella classe regina, completando una delle più incredibili rinascite sportive degli ultimi anni.

Con questo risultato ha eguagliato il primato di Giacomo Agostini per numero di titoli nella classe regina. Un traguardo straordinario, raggiunto dopo una lunga battaglia contro gli infortuni e dopo aver lasciato la Honda per ritrovare competitività con Ducati.

Il pilota di Cervera chiude così una carriera che lo ha visto diventare campione del mondo in MotoGP per la prima volta nel 2013, a soli vent’anni. Da allora sono arrivati altri successi, fino al trionfo del 2025 e alla nuova consacrazione del 2026.

Nel corso della conferenza stampa a Valencia, Márquez ha spiegato le ragioni della scelta, parlando apertamente delle difficoltà fisiche e mentali affrontate negli ultimi anni. «Quest’anno per me è stato molto difficile. La decisione era stata presa dopo Motegi. Lo sapeva soltanto mio fratello Alex».

Il campione ha poi raccontato di aver cominciato a percepire una sensazione nuova: la paura. Non quella della velocità o delle motociclette, ma la consapevolezza dei rischi e delle conseguenze che il proprio corpo aveva già dovuto affrontare. «Ho iniziato a sentire paura. Non è paura delle moto, della velocità. Sento che questo è il momento giusto per lasciare». Una confessione particolarmente significativa per un pilota che ha costruito la propria leggenda proprio sulla capacità di spingersi oltre ogni limite.

La carriera di Márquez è stata caratterizzata da successi straordinari e momenti difficilissimi. Dopo aver conquistato i titoli nelle categorie inferiori, nel 2013 è arrivato in MotoGP con la Honda, conquistando immediatamente il mondiale. Sono seguiti altri cinque titoli con la casa giapponese, prima del gravissimo incidente del 2020, che ha segnato profondamente il suo percorso sportivo. Operazioni, riabilitazione, cadute e nuove difficoltà sembravano aver compromesso definitivamente la sua carriera. Ma lo spagnolo non ha mollato. Il passaggio prima al team Gresini e successivamente alla Ducati ufficiale gli ha permesso di ritrovare la competitività e tornare sul tetto del mondo.

La notizia ha provocato grande emozione nel box Ducati. La squadra si aspettava di continuare il percorso con Márquez, che aveva un contratto fino al 2028. Il suo addio rappresenta un cambiamento importante anche per il futuro della casa di Borgo Panigale, chiamata ora a individuare una nuova guida per il proprio progetto sportivo. Márquez, visibilmente commosso durante la conferenza stampa, ha ringraziato tutte le persone che lo hanno accompagnato. «Ho dato tutto il mio corpo alle moto. Ora è arrivato il momento di fermarmi». Non ha ancora deciso cosa farà dopo il ritiro. Per il momento vuole soltanto godersi l’ultimo fine settimana da pilota.

Il Gran Premio di Valencia sarà molto più di una semplice gara. Sarà l’ultimo capitolo di una storia sportiva straordinaria, fatta di velocità, talento, cadute, rivalità e ritorni impossibili. A 33 anni, Marc Márquez lascia la MotoGP da campione del mondo, dopo aver conquistato dieci titoli iridati complessivi e otto nella categoria regina. Il motociclismo perde uno dei suoi protagonisti più rappresentativi. Il numero 93 non sarà più sulla griglia di partenza nella prossima stagione. Domenica, a Valencia, gli occhi saranno tutti puntati su di lui. Perché questa volta, più ancora del risultato, conterà il momento dell’ultimo saluto.