AgenPress. Le Regioni, riunite nella Commissione salute straordinaria del 25 novembre, hanno espresso un orientamento unanime in relazione alla necessità di accesso precoce a daraxonrasib per i pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico, a seguito della decisione con cui la Commissione europea ne ha autorizzato l’immissione in commercio il 16 novembre scorso.

Le Regioni, pertanto, intendono adottare una linea unitaria in attesa del confronto con AIFA e, a fronte delle evidenze scientifiche disponibili, richiedono la possibilità di inserimento nell’elenco dei farmaci innovativi, a tutela della salute dei cittadini, della salvaguardia del Fondo Sanitario Nazionale e dei bilanci regionali.

La Commissione Salute della Conferenza delle Regioni intende anche promuovere una corretta informazione rivolta ai cittadini, rigorosa e coerente con le evidenze scientifiche.

In questo percorso di accesso precoce, deve essere garantita l’equità e l’appropriatezza nei percorsi assistenziali, valutando con la massima attenzione le implicazioni organizzative, deontologiche e di equità.

«Di fronte a situazioni cliniche e umane estremamente delicate – ha sottolineato il coordinatore della Commissione Salute, Massimo Fabi – il nostro dovere è coniugare tempestività istituzionale, rigore scientifico, sostenibilità del sistema pubblico ed equità per tutti i cittadini, lavorando in modo unitario con AIFA e con gli organi nazionali competenti per arrivare in tempi rapidi a soluzioni chiare, condivise e sostenibili per il Servizio Sanitario Nazionale».