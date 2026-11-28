AgenPress. L’esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso due “terroristi” che lavoravano per l’organizzazione non governativa “Medici Senza Frontiere”, la quale a sua volta si è dichiarata “scioccata e indignata”.

Le Forze Armate Israeliane (IDF) “hanno colpito e ucciso due terroristi a Gaza City, che lavoravano anche per l’organizzazione internazionale Medici Senza Frontiere”, si legge in un messaggio su Telegram. Secondo quanto emerso dal briefing, il raid aereo ha ucciso Ahmed Sufian Muhammad Ali Abu Hashirah e Muath Yousef Ali Subh, quest’ultimo presentato come un comandante dell’artiglieria di Hamas.

“Siamo scioccati e indignati per l’uccisione di due nostri colleghi a causa di un attacco israeliano contro una delle nostre cliniche a Gaza”, ha dichiarato Medici Senza Frontiere sulla piattaforma X, aggiungendo che con queste due morti sale a 17 il numero dei suoi operatori uccisi nella Striscia di Gaza.