AgenPress. “L’UNICEF è profondamente addolorato dalle notizie secondo cui un’esplosione avvenuta nei pressi di una scuola nella provincia di Kunar, in Afghanistan, ha causato la morte di numerosi bambini e ne ha feriti molti altri.

I nostri pensieri sono rivolti ai bambini feriti, alle famiglie in lutto e a tutti coloro che attendono con ansia notizie dei propri cari.

L’UNICEF e i suoi partner sono sul campo e stanno fornendo assistenza medica salvavita ai sopravvissuti, valutando al tempo stesso gli ulteriori bisogni dei bambini e delle famiglie colpite.

Le scuole devono essere luoghi sicuri per ogni bambino”.