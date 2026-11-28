Il corpo è stato scoperto nel pomeriggio di sabato 28 novembre in via Tiberina, all’altezza del civico 58. La vittima, non ancora identificata, avrebbe un’età compresa tra i 20 e i 30 anni. Sul posto i carabinieri e il medico legale

AgenPress. Macabra scoperta nella periferia nord di Roma, nella zona di Prima Porta. Il corpo senza vita di una giovane donna è stato trovato nel pomeriggio di sabato 28 novembre in un’area rurale lungo via Tiberina, all’altezza del civico 58. Il cadavere era privo di vestiti e presenterebbe diverse lesioni, elementi che hanno immediatamente fatto scattare gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte.

A dare l’allarme, intorno alle 15, è stato un passante che, percorrendo una strada sterrata, si è imbattuto nel corpo della donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Prima Porta, che hanno avviato i primi rilievi e messo in sicurezza l’area.

La vittima, secondo le prime informazioni, non è stata ancora identificata. Si tratterebbe di una donna di colore, con un’età apparente compresa tra i 20 e i 30 anni. Il corpo, trovato completamente nudo, presenterebbe segni che potrebbero essere compatibili con una morte di natura traumatica. Un elemento che ha portato gli investigatori ad approfondire anche l’ipotesi di un possibile omicidio, senza che al momento vi siano conferme definitive sulla dinamica dei fatti.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia Cassia, affiancati dalla squadra rilievi del Nucleo investigativo di Ostia, impegnata negli accertamenti tecnico-scientifici sulla scena del ritrovamento. L’obiettivo è ricostruire quanto accaduto, stabilire da quanto tempo il corpo si trovasse in quella zona e individuare eventuali elementi utili a risalire all’identità della vittima.

Atteso anche l’intervento del medico legale e del pubblico ministero di turno della Procura di Roma, che coordina le indagini. Saranno gli esami medico-legali, insieme agli eventuali accertamenti autoptici, a fornire indicazioni più precise sulle cause del decesso e sulla presenza di eventuali segni di violenza.

Gli investigatori dovranno inoltre verificare se il luogo del ritrovamento coincida con quello in cui è avvenuta la morte oppure se il corpo sia stato trasportato successivamente nella zona di via Tiberina.

Al momento non vengono escluse ipotesi e restano diversi interrogativi: dall’identità della giovane alle ultime ore della sua vita, fino alle circostanze che hanno portato al ritrovamento del cadavere. Le indagini proseguono nel massimo riserbo per fare piena luce su un caso che ha scosso il quartiere di Prima Porta.