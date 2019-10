Sen. Domenico Scilipoti Isgrò (FI): “Come nel passato: salve intese”

Agenpress. “Il Governo ha approvato la legge di bilancio e il decreto fiscale con la formula salve intese per la quale Conte ha ormai un brand. In poche parole, si intende che non è stato deciso niente e che mancano appunto le intese.

E’ lecito domandarsi: come uno stato serio ed efficiente possa andare avanti lasciando tutto alla provvisorietà e alle salve intese? E’ la evidente dimostrazione di un governo che non riesce a coagulare una politica omogenea, perchè composto da anime in perenne conflitto e distanze. Questo salvo intese ricorda i tanti salvo intese dell’ esecutivo giallo verde deflagrato per le sue contraddizioni.

La sensazione è che ci si incammini per la medesima strada e che questo esecutivo, salve intese, subirà presto o dopo, possibilmente alle amministrative, la stessa sorte”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò