Italia-Usa: Caterina Conti (Pd), Fedriga vada a Washington con schiena dritta

AgenPress. “Il centrosinistra ha sempre lavorato ad aprire nuovi mercati in Usa per il Friuli Venezia Giulia, guidando e sostenendo missioni per rafforzare le relazioni economiche e scientifiche, ma in questa circostanza ci auguriamo che il presidente Fedriga sappia anche mostrare una schiena dritta.

Dopo i ripetuti attacchi all’Europa, al Governo italiano e al Papa, occorre saper parlare senza ambiguità e far arrivare un messaggio coerente alla classe dirigente statunitense: siamo amici del popolo americano ma il presidente Trump ha superato il segno. Assieme alla gratitudine per l’aiuto ricevuto, l’orgoglio che mostriamo per i risultati della ricostruzione post terremoto deve andare pari con il rispetto reciproco”.

Lo afferma la segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti, commentando le dichiarazioni del presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga in merito all’attrito tra Trump e Meloni, nell’imminenza della sua missione in Usa.