Antico Caffè Greco,  Amedeo Laboccetta (Polo Sud): Martedì 22 Ottobre catena umana per difenderlo

Agenpress. Come sarebbe bello se martedì, all’alba, i tanti uomini di Cultura che in questi anni hanno partecipato e conoscono la vita dell’Antico Caffe Greco in Via Condotti a Roma esprimessero concretamente un gesto di solidarieta’ reale verso i proprietari ed i lavoratori del prestigioso e storico Caffe’! La solidarieta’ si pratica e non si predica. Giù le mani dal Caffe’ Greco!!!

Per rendere tangibile questo abbraccio della città di Roma sarebbe bello se una catena umana partisse da via dei Condotti, lambisse Piazza di Spagna e arrivasse fino dietro a via delle carrozze circondando l’Antico Caffè Greco che contiene sale e opere d’arte di oltre due secoli fa.

L’Antico Caffè Greco oggi è’ storico e funzionale. Siamo uomini di mondo e di esperienza: dubito che l’intenzione di sfrattare gli attuali gestori per mantenere la stessa attività cioè una caffetteria portando l’affitto di oltre 2 milioni l’anno, i margini consentano di sopravvivere nella linearità”

Lo dichiara in una nota l’ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta.