Palombella (Uilm). “Intesa Governo e ArcelorMittal è di un’inaudita gravità, senza coinvolgere lavoratori”

Agenpress – “Non conosciamo ancora i contenuti dell’accordo raggiunto tra l’Amministrazione straordinaria e ArcelorMittal. È stato un percorso inedito e di un’inaudita gravità che non ha visto il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Sarebbe intollerabile scoprire, dopo la pubblicazione del documento, che ci sia stata un’intesa che rende superflua la trattativa con le organizzazioni sindacali, così come accaduto con il governo Gentiloni”. Lo dichiara Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm, dopo l’annuncio dell’intesa raggiunta tra ArcelorMittal e Commissari dell’Ilva Spa.

“Chiediamo un incontro immediato – continua il leader Uilm – per capire in che modo si pensa di porre in essere il risanamento ambientale, il piano industriale e quali saranno i livelli occupazionali garantiti”.

“Per quanto ci riguarda – conclude – esiste un solo piano ambientale, un solo piano industriale e la salvaguardia di tutti i lavoratori, sia diretti che dell’indotto. Sono quelli previsti dall’accordo del 6 settembre 2018. La trattativa con ArcelorMittal non può che partire da queste condizioni”.