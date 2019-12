Ritrovata in Danimarca la bimba rapita dal padre siriano a Milano. Geolocalizzati con il cellulare

Agenpress – E’ stata ritrovata ad Aarhus, la seconda città della Danimarca e sta bene la bambina rapita il 20 dicembre scorso a Milano dal padre, il siriano Maher Balle, che già l’aveva rapita tre anni fa e l’aveva portata in Siria. La ragazzina è stata rintracciata dagli uomini della squadra mobile di Milano e da quelli dello Scip della Polizia e attualmente si trova in una struttura della polizia danese. La ragazzina è stata affidata alla madre dopo la separazione dei genitori. Il padre l’aveva presa a scuola senza che il personale, forse non informato, sollevasse questioni.

Sono stati rintracciati grazie alla geolocalizzazione del cellulare con il quale ieri sera la ragazzina ha telefonato alla madre.

Affetta da una rara scoliosi, mai diagnosticata prima, una bimba di 5 anni e di appena 11 chili di peso è stata sottoposta a un innovativo intervento chirurgico di correzione all’ospedale Regina Margherita di Torino. Per la prima volta su un caso del genere sono state usate barre di accrescimento magnetiche, che correggono la scoliosi senza effettuare successivi interventi chirurgici per gli allungamenti. La tecnica mini invasiva ha permesso alla paziente di riprendere la vita normale dopo una settimana.